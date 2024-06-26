Як приготувати смачну шакшуку на сніданок: рецепт від фудблогерки

Якщо ви не знаєте, щоб ще смачного приготувати на сніданок, цей швидкий рецепт саме для вас.
Фудблогерка yaninafedorenko на своїй сторінці Tiktok запостила новий рецепт смачного сніданку, який легко зробити, а ви будете почувати себе ситими тривалий час.
Інгредієнти
- Цибуля
- 1 шт.
- Болгарський перець
- 1 шт.
- Томати
- Яйця
- 5 шт.
- Сіль
- Перець
- Спеції (до смаку)
- Зелень
- Хліб
Приготування:
- Цибулю нарізати напівкільцями та обсмажити на розігрітій пательні;
- Кубиком нарізати болгарський перець і висипати до цибулі;
- За кілька хвилин до цибулі з перцем додати томати;
- До смаку додати сіль, перець та спеції;
- Тушкувати все близько 5-7 хвилин;
- Потім додати яйця і накрити все кришкою;
- Нарізати свіжого хліба скибочками та трохи підсмажити на пательні;
- Як тільки білки яєць приготуються, а жовтки залишаться рідкими, посипте страву мілко нарізаною зеленню.
Поради:
- Авторка використовувала закриті помідори у власному соку, замість них можна використати свіжі чи заморожені помідори;
- Авторка використовувала кінзу, але ви можете обрати зелень, що подобається саме вам.
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Приготування займає всього 15 хвилин, а задоволення від їжі буде тривати значно довше.
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