Як приготувати смажені картопляні пиріжки з сиром

Якщо ви полюбляєте зрази, то ці смажені пиріжки обов’язково будуть вам до смаку.

На сторінці MERI RASOI 2024 показали, як незвично приготувати звичні нам зрази, проте за цим рецептом вони більше нагадують пиріжки.

Інгредієнти Картопля (велика) 3 шт. Розтоплене масло 2 ст. л Борошно (пшеничне) 1 склянка Твердий сир

Приготування:

Відваріть картоплю в мундирі та очистьте її від шкірки;

Подавіть її на пюре і додайте розтоплене масло та борошно. Ретельно все змішайте до однорідної маси;

Розстеліть на робочій поверхні харчову плівку і змастіть її невеликою кількістю олії;

Візьміть шматок тіста і руками розтягніть його по плівці (ніби тісто для піци);

У середину покладіть тертий твердий сир;

За допомогою плівки загорніть тісто конвертиком (див. відео);

Одразу смажте готовий пиріжок у великій кількості олії з двох боків до золотистого кольору;

Коли підсмажите, викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир;

Подавайте на стіл гарячими.

Поради:

Готувати пиріжки також можна у фритюрниці або духовці на 180°C.

Замість сира начинкою можна зробити фарш.

Смачного!

Дуже смачна та поживна страва, яку досить легко та швидко готувати.

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