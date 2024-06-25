Як приготувати смажені оливки з начинкою: лайфгак з Instagram

Проста страва, що стане ідеальною закускою до дружніх посиденьок за домашніми коктейлями.

На сторінці Mediterranean Diet Meal Challenge з’явився дійсно незвичний рецепт смажених оливок від Sarah Brown, які можуть стати смачною прикрасою вашого столу.

Інгредієнти Фаршировані оливки 200 г Борошно 4 склянки Вода 1/2 склянки Панірування 1 склянка Сіль Оливкова олія 500 мл

Приготування:

Змішайте борошно з водою та дрібкою солі, щоб зробити тісто;

Тісто має бути досить густе, за потреби можна додати більше води або борошна (див. відео);

Посипте оливки борошном, потім занурте у тісто, а потім у панірування;

У маленькій каструлі розігрійте оливкову олію десь до 180°C;

Акуратно висипте оливки й обсмажте кілька хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

У відео використані оливки начинені міксом фети та чилі, ви можете обрати іншу начинку;

Подавати можна з майонезом або айолі.

Така закуска нікого не залишить байдужим й ідеально смакуватиме навіть з солодкими коктейлями.

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