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Як приготувати соковиті курячі відбивні

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
189 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
330
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати соковиті курячі відбивні

Соковиті курячі відбивні / Фото: Credits

Соковиті курячі відбивні — ідеальна страва для сімейного обіду або вечері. Для приготування вам потрібно відбити куряче філе, замаринувати в соусі на основі яєць, крохмалю, соєвого соусу та часнику і обсмажити на сковороді. Подавайте з будь-яким гарніром чи овочами.

Інгредієнти

куряче філе
700 г
яйця
2 шт.
часник
4 зубчики
соєвий соус
2 ст. л.
крохмаль
1 ст. л.
вода
2 ст. л.
паприка мелена солодка
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Куряче філе промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте пластинами. Відбийте трохи кухонним молоточком і трохи посоліть.
  2. Часник видавіть через прес.
  3. Для кляру в мисці з'єднайте яйця, соєвий соус, крохмаль, розведений водою, часник, паприку, перець та сіль. Збийте віночком. Викладіть куряче філе в кляр, перемішайте і залишіть за кімнатної температури на 20-30 хвилин.
  4. Кожен шматочок філе вмочуйте в кляр, щоб він повністю покривав м'ясо. Обсмажуйте на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Куряче філе можна замінити ошийком зі свинини.

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