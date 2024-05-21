Як приготувати соковиті курячі відбивні

Соковиті курячі відбивні — ідеальна страва для сімейного обіду або вечері. Для приготування вам потрібно відбити куряче філе, замаринувати в соусі на основі яєць, крохмалю, соєвого соусу та часнику і обсмажити на сковороді. Подавайте з будь-яким гарніром чи овочами.