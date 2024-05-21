Як приготувати соковиті курячі відбивні

Соковиті курячі відбивні — ідеальна страва для сімейного обіду або вечері. Для приготування вам потрібно відбити куряче філе, замаринувати в соусі на основі яєць, крохмалю, соєвого соусу та часнику і обсмажити на сковороді. Подавайте з будь-яким гарніром чи овочами.
Інгредієнти
- куряче філе
- 700 г
- яйця
- 2 шт.
- часник
- 4 зубчики
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- крохмаль
- 1 ст. л.
- вода
- 2 ст. л.
- паприка мелена солодка
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Куряче філе промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте пластинами. Відбийте трохи кухонним молоточком і трохи посоліть.
- Часник видавіть через прес.
- Для кляру в мисці з'єднайте яйця, соєвий соус, крохмаль, розведений водою, часник, паприку, перець та сіль. Збийте віночком. Викладіть куряче філе в кляр, перемішайте і залишіть за кімнатної температури на 20-30 хвилин.
- Кожен шматочок філе вмочуйте в кляр, щоб він повністю покривав м'ясо. Обсмажуйте на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- Куряче філе можна замінити ошийком зі свинини.
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