Як приготувати соковиту курку з овочами в каструлі

Якщо у вас електрична духовка, запечена курка може стати недоступною розкішшю. Але ми знаємо рецепт, завдяки якому курка буде ніжною та смачною, не гіршою, ніж із духовки.

Курка, приготовлена в каструлі, виходить напрочуд ніжною. Рецепт не вимагає тривалого приготування та великої кількості інгредієнтів.

Cкладові

курка середнього розміру

оливкова олія — 1,5 ст. л.

цибуля — 2 шт. ъ

цибулини фенхелю — 2 шт

морква – 3 шт.

часник — 1 шт

чебрець — 4 гілочки

картопля — 500 г

сухе біле винао — 175 мл

курячий бульйон — 250 мл

сік половини лимона

сіль, перець за смаком

Підготовка

Цибулю розріжте навпіл і наріжте невеликими часточками.

Цибулину фенхелю наріжте скибочками, видаливши серцевину і залишивши листя.

Наріжте моркву.

Головку часнику розріжте навпіл.

Розріжте навпіл великі картоплини.

Приготування

Нагрійте масло у великій каструлі і обсмажте курку протягом 2 хвилин з кожного боку, всього обсмажування має тривати 10 хвилин. Відкладіть курку убік, посоліть її.

У каструлі залишиться трохи жиру, перемістіть його на сковорідку, якщо його замало, додайте масло і обсмажте на ньому цибулю, фенхель і моркву протягом 4-5 хвилин. Посолыть.

Покладіть обсмажені овочі в каструлю, потім додайте до них часник, чебрець і картоплю. У середині каструлі звільніть місце і помістіть курку грудкою вгору.

Налийте вино та бульйон і доведіть до кипіння. Накрийте кришкою каструлю і варіть 1 годину, іноді злегка перемішуючи овочі. Вимкніть вогонь і дайте курці відпочити під кришкою протягом 30 хвилин.

Вийміть курку і наріжте. Розігрійте овочі, додайте сіль та лимонний сік до смаку. Подавайте.

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