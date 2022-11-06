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Як приготувати соковиту курку з овочами в каструлі

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
24
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати соковиту курку з овочами в каструлі

Фото: Credits

Якщо у вас електрична духовка, запечена курка може стати недоступною розкішшю. Але ми знаємо рецепт, завдяки якому курка буде ніжною та смачною, не гіршою, ніж із духовки.

Курка, приготовлена в каструлі, виходить напрочуд ніжною. Рецепт не вимагає тривалого приготування та великої кількості інгредієнтів.

Cкладові

  • курка середнього розміру
  • оливкова олія — 1,5 ст. л.
  • цибуля — 2 шт. ъ
  • цибулини фенхелю — 2 шт
  • морква – 3 шт.
  • часник — 1 шт
  • чебрець — 4 гілочки
  • картопля — 500 г
  • сухе біле винао — 175 мл
  • курячий бульйон — 250 мл
  • сік половини лимона
  • сіль, перець за смаком

Підготовка

  • Цибулю розріжте навпіл і наріжте невеликими часточками.
  • Цибулину фенхелю наріжте скибочками, видаливши серцевину і залишивши листя.
  • Наріжте моркву.
  • Головку часнику розріжте навпіл.
  • Розріжте навпіл великі картоплини.

Приготування

Нагрійте масло у великій каструлі і обсмажте курку протягом 2 хвилин з кожного боку, всього обсмажування має тривати 10 хвилин. Відкладіть курку убік, посоліть її.

У каструлі залишиться трохи жиру, перемістіть його на сковорідку, якщо його замало, додайте масло і обсмажте на ньому цибулю, фенхель і моркву протягом 4-5 хвилин. Посолыть.
Покладіть обсмажені овочі в каструлю, потім додайте до них часник, чебрець і картоплю. У середині каструлі звільніть місце і помістіть курку грудкою вгору.
Налийте вино та бульйон і доведіть до кипіння. Накрийте кришкою каструлю і варіть 1 годину, іноді злегка перемішуючи овочі. Вимкніть вогонь і дайте курці відпочити під кришкою протягом 30 хвилин.

Вийміть курку і наріжте. Розігрійте овочі, додайте сіль та лимонний сік до смаку. Подавайте.
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Дата публікації
Перегляди
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