Як приготувати соковиту курку з овочами в каструлі

Якщо у вас електрична духовка, запечена курка може стати недоступною розкішшю. Але ми знаємо рецепт, завдяки якому курка буде ніжною та смачною, не гіршою, ніж із духовки.
Курка, приготовлена в каструлі, виходить напрочуд ніжною. Рецепт не вимагає тривалого приготування та великої кількості інгредієнтів.
Cкладові
- курка середнього розміру
- оливкова олія — 1,5 ст. л.
- цибуля — 2 шт. ъ
- цибулини фенхелю — 2 шт
- морква – 3 шт.
- часник — 1 шт
- чебрець — 4 гілочки
- картопля — 500 г
- сухе біле винао — 175 мл
- курячий бульйон — 250 мл
- сік половини лимона
- сіль, перець за смаком
Підготовка
- Цибулю розріжте навпіл і наріжте невеликими часточками.
- Цибулину фенхелю наріжте скибочками, видаливши серцевину і залишивши листя.
- Наріжте моркву.
- Головку часнику розріжте навпіл.
- Розріжте навпіл великі картоплини.
Приготування
Нагрійте масло у великій каструлі і обсмажте курку протягом 2 хвилин з кожного боку, всього обсмажування має тривати 10 хвилин. Відкладіть курку убік, посоліть її.
У каструлі залишиться трохи жиру, перемістіть його на сковорідку, якщо його замало, додайте масло і обсмажте на ньому цибулю, фенхель і моркву протягом 4-5 хвилин. Посолыть.
Покладіть обсмажені овочі в каструлю, потім додайте до них часник, чебрець і картоплю. У середині каструлі звільніть місце і помістіть курку грудкою вгору.
Налийте вино та бульйон і доведіть до кипіння. Накрийте кришкою каструлю і варіть 1 годину, іноді злегка перемішуючи овочі. Вимкніть вогонь і дайте курці відпочити під кришкою протягом 30 хвилин.
Вийміть курку і наріжте. Розігрійте овочі, додайте сіль та лимонний сік до смаку. Подавайте.
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