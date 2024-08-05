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Як приготувати солоний салат із дині та кавуна

Як приготувати солоний салат із дині та кавуна

Cолоний салат із дині та кавуна / Фото: Credits

Якщо вам хочеться скуштувати щось смачне та незвичне, цей салат саме для вас.

Шеф-кухар Sebastian Fitarau на своїй сторінці показав цікавий і незвичний рецепт салату, основними інгредієнтами якого є кавун та диня.

Інгредієнти

диня солодка
200 г
сир Фета
200 г
кавун
200 г
огірок свіжий
2 шт.
цибуля червона (середня)
1 шт.
м'ята свіжа
олія оливкова
сіль
перець
мигдаль

Приготування:

  • Очистити та нарізати кубиками диню, огірок, кавун і фету.
  • Цибулю порізати напівкільцями.
  • Дрібно порізати м’яту.
  • Змішати всі інгредієнти та заправити олією.
  • Посолити й поперчити на свій смак та ретельно все перемішати.

Поради:

Перед подаванням прикрасити мигдалем.

Незвичне поєднання звичних інгредієнтів подарує вам надзвичайний смак цього салату.

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