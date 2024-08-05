Як приготувати солоний салат із дині та кавуна

Якщо вам хочеться скуштувати щось смачне та незвичне, цей салат саме для вас.
Шеф-кухар Sebastian Fitarau на своїй сторінці показав цікавий і незвичний рецепт салату, основними інгредієнтами якого є кавун та диня.
Інгредієнти
- диня солодка
- 200 г
- сир Фета
- 200 г
- кавун
- 200 г
- огірок свіжий
- 2 шт.
- цибуля червона (середня)
- 1 шт.
- м'ята свіжа
- олія оливкова
- сіль
- перець
- мигдаль
Приготування:
- Очистити та нарізати кубиками диню, огірок, кавун і фету.
- Цибулю порізати напівкільцями.
- Дрібно порізати м’яту.
- Змішати всі інгредієнти та заправити олією.
- Посолити й поперчити на свій смак та ретельно все перемішати.
Поради:
Перед подаванням прикрасити мигдалем.
Незвичне поєднання звичних інгредієнтів подарує вам надзвичайний смак цього салату.
Читайте також:
- Як приготувати кабачки по-азійськи з фаршем
- Без цукру, барвників і консервантів: як приготувати домашній кетчуп
- Як приготувати закуску з баклажанів