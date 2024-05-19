Як приготувати соус із йогурту з огірком і часником

Приготуйте ніжний, малокалорійний, у міру гострий соус. Цей смачний грецький соус – закуска, до складу якої входять грецький йогурт, свіжі огірки, часник і зелень. Подавайте до м'яса, риби або просто до відвареної картоплі.
Інгредієнти
- огірок свіжий
- 1 шт.
- йогурт грецький (несолодкий)
- 250 г
- олія оливкова
- 1 ч. л.
- часник
- 2 зубки
- оцет яблучний
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- кріп свіжий
- Огірок вимийте та очистьте від шкірки. Натріть його на дрібній тертці, злегка посоліть і залиште на п'ять хвилин, потім витисніть сік, що виділився.
- Часник очистьте та вичавіть через прес.
- Кріп помийте під проточною водою, обсушіть і дрібно наріжте.
- Грецький соус налийте до миски, додайте тертий огірок, часник, кріп, оливкову олію, перець, сіль і яблучний оцет, перемішайте. Зберігайте у скляному посуді в холодильнику.
Поради:
- Замість яблучного оцту можна додати лимонний сік.
- Зелень використовуйте на свій смак.
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