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Як приготувати соус із йогурту з огірком і часником

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
53 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
18
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати соус із йогурту з огірком і часником

Соус із йогурту з огірком і часником / Фото: Credits

Приготуйте ніжний, малокалорійний, у міру гострий соус. Цей смачний грецький соус – закуска, до складу якої входять грецький йогурт, свіжі огірки, часник і зелень. Подавайте до м'яса, риби або просто до відвареної картоплі.

Інгредієнти

огірок свіжий
1 шт.
йогурт грецький (несолодкий)
250 г
олія оливкова
1 ч. л.
часник
2 зубки
оцет яблучний
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
кріп свіжий
  1. Огірок вимийте та очистьте від шкірки. Натріть його на дрібній тертці, злегка посоліть і залиште на п'ять хвилин, потім витисніть сік, що виділився.
  2. Часник очистьте та вичавіть через прес.
  3. Кріп помийте під проточною водою, обсушіть і дрібно наріжте.
  4. Грецький соус налийте до миски, додайте тертий огірок, часник, кріп, оливкову олію, перець, сіль і яблучний оцет, перемішайте. Зберігайте у скляному посуді в холодильнику.

Поради:

  • Замість яблучного оцту можна додати лимонний сік.
  • Зелень використовуйте на свій смак.

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