Як приготувати спагеті з креветками та кальмарами: поради фудблогерки

Тріо: спагеті, морепродукти та вино зроблять вашу вечерю незабутньо смачною та екстравагантною
Фудблогерка Kristen Faith показала як приготувати надзвичайно смачні спагеті з морепродуктами, що матимуть надзвичайний смак який перенесе вас думками в Італію.
Інгредієнти
- Креветки
- Кальмар
- Часник
- Лимон
- Цибуля
- Помідори
- Оливкова олія
- Вершкове масло
- Червоний перець
- Петрушка
- Сіль
- Перець
- Спагеті
Приготування:
- Очистити креветки, нарізати кальмар, подрібнити часник та цибулю;
- Розрізати навпіл лимон та невеликі помідори;
- Пательню поставити на вогонь, додати олію і вершкове масло;
- Коли масло розтопиться, закинути туди креветки та посолити їх. Смажити до золотистого кольору.
- На іншу пательню покласти підсмажуватися лимон, відрізаною частиною донизу, на кілька хвилин.
- Прибрати з пательні креветки та сюди ж одразу закинути смажитися цибулю з часником, за кілька хвилин додати червоний перець і все смажити;
- Поставити кипіти воду для спагеті та почати їх відварювати;
- До цибулі з часником додати кальмари, вичавити трохи лимонного соку (з тих лимонів, що обсмажували), додати помідори та пару хвилин все смажити;
- Далі додати білого вина і все це тушкувати;
- Нарізати мілко петрушку;
- У пательню всипати спагеті та все гарно перемішати. Потушкувати ще пару хвилин;
- Потім додати креветки та присипати петрушкою. Потримати на вогні ще хвилинку і можна куштувати.
Дуже смачна страва, яка ідеально пасуватиме вашому романтичному вечору.
Читайте також:
- Як приготувати літній салат із запечених перців: рецепт від фудблогерки
- Як приготувати пиріг із ковбасою та сиром на пательні
- Як приготувати хрумкий лаваш з куркою: рецепт з TikTok