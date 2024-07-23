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Як приготувати спагеті з креветками та кальмарами: поради фудблогерки

Як приготувати спагеті з креветками та кальмарами: поради фудблогерки

Як приготувати спагеті з креветкою та кальмаром / Фото: Credits

Тріо: спагеті, морепродукти та вино зроблять вашу вечерю незабутньо смачною та екстравагантною

Фудблогерка Kristen Faith показала як приготувати надзвичайно смачні спагеті з морепродуктами, що матимуть надзвичайний смак який перенесе вас думками в Італію.

Інгредієнти

Креветки
Кальмар
Часник
Лимон
Цибуля
Помідори
Оливкова олія
Вершкове масло
Червоний перець
Петрушка
Сіль
Перець
Спагеті

Приготування:

  • Очистити креветки, нарізати кальмар, подрібнити часник та цибулю;
  • Розрізати навпіл лимон та невеликі помідори;
  • Пательню поставити на вогонь, додати олію і вершкове масло;
  • Коли масло розтопиться, закинути туди креветки та посолити їх. Смажити до золотистого кольору.
  • На іншу пательню покласти підсмажуватися лимон, відрізаною частиною донизу, на кілька хвилин.
  • Прибрати з пательні  креветки та сюди ж одразу закинути смажитися цибулю з часником, за кілька хвилин додати червоний перець і все смажити;
  • Поставити кипіти воду для спагеті та почати їх відварювати;
  • До цибулі з часником додати кальмари, вичавити трохи лимонного соку (з тих лимонів, що обсмажували), додати помідори та пару хвилин все смажити;
  • Далі додати білого вина і все це тушкувати;
  • Нарізати мілко петрушку;
  • У пательню всипати спагеті та все гарно перемішати. Потушкувати ще пару хвилин;
  • Потім додати креветки та присипати петрушкою. Потримати на вогні ще хвилинку і можна куштувати.

Дуже смачна страва, яка ідеально пасуватиме вашому романтичному вечору.

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