Як приготувати справжній Львівський сирник: секрети розкриває фудблогерка

Смачний та солодкий десерт, який сподобається свій вашій родині та може стати гідною заміною святкового торта, якщо ви не їсте борошно.
Фудблогерка Julia Tenkaieva поділилась зі своїми підписниками смачним рецептом справжнього ніжного Львівського сирника, який достатньо швидко приготувати без жодних зусиль.
Інгредієнти
- Сир 9%
- 750 г
- Цукор
- 160 г
- Яйця
- 3 шт.
- Кукурудзяний крохмаль
- 25 г
- Ванільний цукор
- Підсмажений фундук
- 100 г
- Вишні консервовані
- 100 г
- Вершкове масло
- 100 г
Приготування:
- Змішати сир, цукор, яйця, вершкове масло, кукурудзяний крохмаль та ванільний цукор у блендері й все гарно перебити;
- Додати горіхи та вишню, ретельно все перемішати.
- Вилити у форму для випікання, попередньо застелену пергаментом.
- Поставити у розігріту до 180°C духовку на 50-55 хвилин;
- Після поставити на 3 години у холодильник до повної стабілізації десерту;
- За бажанням можна полити зверху глазур’ю (змішати шоколад і вершки).
Ідеально смакує під каву або ваш улюблений чай.
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