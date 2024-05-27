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Як приготувати стейки з капусти з курячим філе в духовці

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
112 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
268
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати стейки з капусти з курячим філе в духовці

Стейки із молодої капусти / Фото: Credits

Якщо ви хочете спробувати щось нове та незвичайне, приготуйте стейк із молодої капусти з курячим філе. Це – ідеальний вибір для обіду чи вечері у родинному колі.

Для приготування вам знадобляться молода капуста, куряче філе, спеції, твердий сир та духовка для запікання. Стейки виходять ніжними та соковитими.

Інгредієнти

капуста білокачанна молода
1 шт.
куряче філе
400 г
сир твердий
100 г
оливкова олія
2 ст. л.
сметана
1 ст. л.
паприка мелена солодка
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Капусту помийте, обсушіть. Наріжте на стейки завтовшки близько одного сантиметра.
  2. Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на дрібні шматочки. Викладіть у миску. Додайте сметану, паприку, перець та сіль. Перемішайте.
  3. Твердий сир натріть на тертці.
  4. На деко, вистелене пергаментом, викладіть капустяні стейки. Посоліть, поперчіть, змастіть оливковою олією і викладіть на них м'ясо, розподілити рівним шаром.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Потім посипте сиром і відправте знову в духовку на 15 хвилин.

Поради:

  • Замість курячого філе можна використовувати будь-який фарш.

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