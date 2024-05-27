Як приготувати стейки з капусти з курячим філе в духовці

Якщо ви хочете спробувати щось нове та незвичайне, приготуйте стейк із молодої капусти з курячим філе. Це – ідеальний вибір для обіду чи вечері у родинному колі.
Для приготування вам знадобляться молода капуста, куряче філе, спеції, твердий сир та духовка для запікання. Стейки виходять ніжними та соковитими.
Інгредієнти
- капуста білокачанна молода
- 1 шт.
- куряче філе
- 400 г
- сир твердий
- 100 г
- оливкова олія
- 2 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Капусту помийте, обсушіть. Наріжте на стейки завтовшки близько одного сантиметра.
- Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на дрібні шматочки. Викладіть у миску. Додайте сметану, паприку, перець та сіль. Перемішайте.
- Твердий сир натріть на тертці.
- На деко, вистелене пергаментом, викладіть капустяні стейки. Посоліть, поперчіть, змастіть оливковою олією і викладіть на них м'ясо, розподілити рівним шаром.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин. Потім посипте сиром і відправте знову в духовку на 15 хвилин.
Поради:
- Замість курячого філе можна використовувати будь-який фарш.
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