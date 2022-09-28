Як приготувати свинячі ребра у фруктовій глазурі.

Свинячі ребра в кисло-солодкому соусі – це класика барбекю. Якщо ви плануєте смажити свинячі ребра на пікніку або зустрічі друзів у вас вдома, можете не сумніватися, чи захід приречений на успіх.

Приготування цієї страви вимагає часу та передбачає використання досить великої кількості інгредієнтів. Якщо все зробити за рецептом – результат перевершить ваші очікування, але, якщо хочете поекспериментувати, спробуйте, швидше за все, все вийде. Ми пропонуємо використовувати абрикосове варення, але ви можете спробувати замінити його будь-яким іншим? головне, воно не повинно бути надто солодким.

Інгредієнти для свинячих ребер вагою 1-1,5 кг (одна пластина)

Для підготовки м'яса

орегано – 1 ст. л

часниковий порошок – 1 ч. л

кумін(зіра) — 1 ст. л

копчена паприка – 1 ч. л

цибульний порошок – 1 ч. л

сіль – 1 ч. л

чорний перць – 1 ч. л

порошок чилі – 1 ст. л

Для приготування м'яса

кориця 1 паличка

абрикосове (або будь-яке інше) варення – 2 ст. л

яблучний сидр — 1 склянка

яблучний оцту — 1 ст. л

лавровий лист – 1 шт.

тертий імбир – 1 ч. л

Для абрикосової глазурі

абрикосове варення — чверть склянки

тертий імбир – 1 ч. л

вустерширський соус – 1 ст. л

коричневий цукор – 1 ст. л

сік одного лимона

кетчупа – чверть склянки

Приготування

Фото: Credits

Промийте ребра та обсушіть паперовими рушниками.

Змішайте спеції для приготування м'яса. Рясно натріть м'ясисту сторону ребер сухою сумішшю. Накрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися в холодильнику щонайменше на кілька годин, але краще на ніч.

За годину до того, як ви готові почати смажити реберця, дістаньте їх з холодильника, щоб м'ясо нагрілося до кімнатної температури. Знайдіть деко, досить велике, щоб вмістити всю пластину ребер, і застеліть його алюмінієвою фольгою. Помістіть ребра на лист. Розігрійте духовку до 120 градусів.

Помістіть реберця в духовку і запікайте протягом 2,5 години м'ясною стороною вгору.

Поки ребра запікаються, змішайте інгредієнти для приготування м'яса. Коли 2,5 години закінчаться, дістаньте ребра з духовки і обережно переверніть грати так, щоб м'ясиста сторона була внизу, а сторона з кістками була звернена вгору. Акуратно вилийте рідку суміш на лист і щільно накрийте м'ясо фольгою. Запікайте ще годину.

Фото: Credits

Поки смажаться реберця, змішайте інгредієнти для абрикосової глазурі в невеликій каструлі. Доведіть суміш до кипіння на сильному вогні, потім зменшіть вогонь до мінімуму, періодично помішуючи, щоб соус загуснув. Як тільки соус придбає консистенцію густої глазурі, зніміть її з вогню. Занадто густий соус можна трохи розбавити водою.

Коли реберця підсмажаться лицьовою стороною вниз, дістаньте лист з духовки і злийте рідину. Увімкніть гриль, переверніть рбера і рясно змастіть абрикосовою глазур'ю.

Якщо ви готуєте на грилі, ви можете поставити ґрати з ребрами прямо на гриль. Смажте протягом 3-4 хвилин, потім змастіть ребра глазур'ю і смажте ще 1-3 хвилини. Зніміть з вогню, наріжте і відразу ж подавайте з глазур'ю, що залишилася.

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