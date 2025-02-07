Як приготувати свинячі ребра в соєво-медовому соусі

Щоб свинячі реберця вийшли ніжними, м'якими та легко відокремлювалися від кістки, їх потрібно обов'язково замаринувати.

Це дуже смачна й ситна м'ясна страва. Подайте її на святковий стіл з будь-яким гарніром, салатами або соусами.

Інгредієнти ребра свинячі 1300 г мед 1 ст. л. соус соєвий 40 г часник сухий 1 ч. л. паприка мелена копчена 1 ч. л. гірчиця 1 ст. л. олія 2 ст. л. сіль перець чорний мелений

Свинячі ребра помийте, обсушіть паперовим рушником і, підтягуючи кінчиком ножа з краю, зніміть плівку. В мисці з'єднайте часник, чорний мелений перець, паприку, олію, трохи солі, перемішайте та добре увітріть суміш руками в м'ясо. Відкладіть на 40 хв. Для маринаду з'єднайте мед, соєвий соус, гірчицю, перемішайте, потім змастіть реберця цим маринадом, щоб він розподілився по всьому м'ясу, і викладіть їх до форми для запікання. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 55–60 хвилин до золотавого кольору. Розріжте на порційні шматочки та подайте до столу.

Поради:

Ребра можна залишити маринуватися на 3–5 годин.

Гірчицю використовуйте будь-яку.