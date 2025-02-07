Як приготувати свинячі ребра в соєво-медовому соусі

Щоб свинячі реберця вийшли ніжними, м'якими та легко відокремлювалися від кістки, їх потрібно обов'язково замаринувати.
Це дуже смачна й ситна м'ясна страва. Подайте її на святковий стіл з будь-яким гарніром, салатами або соусами.
Інгредієнти
- ребра свинячі
- 1300 г
- мед
- 1 ст. л.
- соус соєвий
- 40 г
- часник сухий
- 1 ч. л.
- паприка мелена копчена
- 1 ч. л.
- гірчиця
- 1 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- перець чорний мелений
- Свинячі ребра помийте, обсушіть паперовим рушником і, підтягуючи кінчиком ножа з краю, зніміть плівку.
- В мисці з'єднайте часник, чорний мелений перець, паприку, олію, трохи солі, перемішайте та добре увітріть суміш руками в м'ясо. Відкладіть на 40 хв.
- Для маринаду з'єднайте мед, соєвий соус, гірчицю, перемішайте, потім змастіть реберця цим маринадом, щоб він розподілився по всьому м'ясу, і викладіть їх до форми для запікання.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 55–60 хвилин до золотавого кольору. Розріжте на порційні шматочки та подайте до столу.
Поради:
- Ребра можна залишити маринуватися на 3–5 годин.
- Гірчицю використовуйте будь-яку.