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Як приготувати свинячі ребра в соєво-медовому соусі

Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
48
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати свинячі ребра в соєво-медовому соусі

Свинячі ребра в соєво-медовому соусі / Фото: Credits

Щоб свинячі реберця вийшли ніжними, м'якими та легко відокремлювалися від кістки, їх потрібно обов'язково замаринувати.

Це дуже смачна й ситна м'ясна страва. Подайте її на святковий стіл з будь-яким гарніром, салатами або соусами.

Інгредієнти

ребра свинячі
1300 г
мед
1 ст. л.
соус соєвий
40 г
часник сухий
1 ч. л.
паприка мелена копчена
1 ч. л.
гірчиця
1 ст. л.
олія
2 ст. л.
сіль
перець чорний мелений
  1. Свинячі ребра помийте, обсушіть паперовим рушником і, підтягуючи кінчиком ножа з краю, зніміть плівку.
  2. В мисці з'єднайте часник, чорний мелений перець, паприку, олію, трохи солі, перемішайте та добре увітріть суміш руками в м'ясо. Відкладіть на 40 хв.
  3. Для маринаду з'єднайте мед, соєвий соус, гірчицю, перемішайте, потім змастіть реберця цим маринадом, щоб він розподілився по всьому м'ясу, і викладіть їх до форми для запікання.
  4. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 55–60 хвилин до золотавого кольору. Розріжте на порційні шматочки та подайте до столу.

Поради:

  • Ребра можна залишити маринуватися на 3–5 годин.
  • Гірчицю використовуйте будь-яку.

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