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Як приготувати свинячі відбивні в клярі на мінеральній воді

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
251 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
310
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати свинячі відбивні в клярі на мінеральній воді

Свинячі відбивні в клярі на мінеральній воді / Фото: Credits

Щоб ваші відбивні вийшли соковитими та м'якими, вам знадобиться мінеральна газована вода.

Замаринуйте м'ясо в мінеральній воді, і вона зробить ваші відбивні ніжними з хрумкою повітряною скоринкою.

Інгредієнти

відбивна свиняча
800 г
вода мінеральна газована
300 мл
яйце куряче
3 шт.
борошно пшеничне
150 г
часник сушений
1 ч. л.
чорний перець мелений
сіль
олія

Свинину промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на пласти. Накрийте харчовою плівкою та відбийте кухонним молотком.

До ємності налийте газовану воду, додайте часник, чорний перець, сіль, перемішайте та викладіть у цей маринад м'ясо. Накрийте кришкою і покладіть до холодильника щонайменше на годину або на ніч.

До однієї ємності висипте борошно, в іншій збийте віночком яйця з сіллю. Потім вмочіть кожну відбивну спочатку в муку, а потім в яйце.

Розігрійте сковороду з олією та обсмажте підготовлені відбивні на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.

Поради:

  • М'ясо можна брати будь-яке.

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