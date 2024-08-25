Як приготувати свинячі відбивні в клярі на мінеральній воді

Щоб ваші відбивні вийшли соковитими та м'якими, вам знадобиться мінеральна газована вода.
Замаринуйте м'ясо в мінеральній воді, і вона зробить ваші відбивні ніжними з хрумкою повітряною скоринкою.
Інгредієнти
- відбивна свиняча
- 800 г
- вода мінеральна газована
- 300 мл
- яйце куряче
- 3 шт.
- борошно пшеничне
- 150 г
- часник сушений
- 1 ч. л.
- чорний перець мелений
- сіль
- олія
Свинину промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на пласти. Накрийте харчовою плівкою та відбийте кухонним молотком.
До ємності налийте газовану воду, додайте часник, чорний перець, сіль, перемішайте та викладіть у цей маринад м'ясо. Накрийте кришкою і покладіть до холодильника щонайменше на годину або на ніч.
До однієї ємності висипте борошно, в іншій збийте віночком яйця з сіллю. Потім вмочіть кожну відбивну спочатку в муку, а потім в яйце.
Розігрійте сковороду з олією та обсмажте підготовлені відбивні на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.
Поради:
- М'ясо можна брати будь-яке.
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