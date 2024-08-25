Як приготувати свинячі відбивні в клярі на мінеральній воді

Щоб ваші відбивні вийшли соковитими та м'якими, вам знадобиться мінеральна газована вода.

Замаринуйте м'ясо в мінеральній воді, і вона зробить ваші відбивні ніжними з хрумкою повітряною скоринкою.

Інгредієнти відбивна свиняча 800 г вода мінеральна газована 300 мл яйце куряче 3 шт. борошно пшеничне 150 г часник сушений 1 ч. л. чорний перець мелений сіль олія

Свинину промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте на пласти. Накрийте харчовою плівкою та відбийте кухонним молотком.

До ємності налийте газовану воду, додайте часник, чорний перець, сіль, перемішайте та викладіть у цей маринад м'ясо. Накрийте кришкою і покладіть до холодильника щонайменше на годину або на ніч.

До однієї ємності висипте борошно, в іншій збийте віночком яйця з сіллю. Потім вмочіть кожну відбивну спочатку в муку, а потім в яйце.

Розігрійте сковороду з олією та обсмажте підготовлені відбивні на середньому вогні з двох боків до золотавої скоринки.

Поради:

М'ясо можна брати будь-яке.

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