Як приготувати топінамбур: три рецепти від Андрія Величка

Це три варіанти приготування сезонного і поки що мало популярного коренеплоду.

Я вирішив приготувати топінамбур. Чому? Перше. У дитинстві мама часто готувала восени салат із сирого топінамбуру, заправленого ароматною олією. Друге. Нині сезон. А готувати сезонні овочі – справа благородна. Ну і третє — про топінамбур має дізнатися якомога більше людей. Адже часто продають його бабусі на ринку. А у них треба купувати. І не торгуватись!

Так от хтось, напевно, чув таке слово "топінамбур". Його ще називають "земляна груша" чи єрусалимський артишок. Ну а хтось точно пробував на смак, хто не чув і не пробував — взагалі не проблема. Ось прочитайте мій текст і приготуйте один із запропонованих мною варіантів. Вам точно сподобається. Ну а якщо не сподобається — значить готуйте інший варіант топінамбуру. Але готувати точно варто!

Тож поїхали. По-перше, топінамбур — це точно не сучасна, що виникла кілька років тому рослина. Так, останніми роками його частіше можна зустріти і на ринках, і в меню пристойних ресторанів. Там його подають як один із символів осіннього врожаю, у салатах або як гарнір до м'яса чи птиці у вигляді пюре чи запечених бульб.

Facebook Андрія Величка

Найвірніший варіант спробувати топінамбур — у сирому вигляді в салаті. Так, саме у сирому вигляді. Достатньо очистити тонку шкірку, нарізати тонкими скибочками або натерти на тертці та заправити смачно. До речі, про заправку для салатів я вже писав раніше на своїй сторінці. Топінамбур у сирому вигляді має дуже цікавий смак за рахунок легкої солодкосты, землянистого аромату та дуже свіжої, хрусткоъ текстури. Його ще називають "земляна груша", і цей термін, як на мене, повністю відображає його суть. Хрумкий, зовсім трохи солодкуватий і дуже соковитий.

Другий варіант приготування топінамбуру — запікаємо. Сольно, або в парі з айвою та часником, або з гарбузом та ароматними травами, як чубриця. Перед запіканням рекомендую або очистити, або (якщо бульби молоді) добре почистити щіткою. До речі, форма топінамбуру не дуже зручна, схожа на корінь імбиру. Тому й чистити його не надто швидко виходить. Але воно того варте. Замаринуємо в олії (соняшникова, лляна або конопляна), додамо трохи оцту і меду або сиропу (солодка частина, що допоможе з карамелізацією), сіль, перець і трави-спеції на любителя і в духовку на 190 градусів на 20-25 хвилин.

Facebook Андрія Величка

Такий запечений топінамбур стане чудовим гарніром для птиці та іншого білого м'яса. Навіть свинина чи телятина з ним чудово потоваришують. За бажання, додавши трохи хрусткої текстури за рахунок жмені чипсів, або начос, ви отримаєте не банальний, а головне смачний гарнір.

Facebook Андрія Величка

Ну і третій варіант приготування топінамбуру – зробити з нього пюре. Беремо запечений, закладаємо в блендер і додавши трохи вершків подрібнюємо до пюре. Просто, швидко, смачно. Хочеться більше смаку — жменя натертого витриманого сиру, наприклад пармезану, або пекорино, а може дворічного витриманого сиру з коров'ячого молока з Бессарабії. Таке пюре може бути гарніром, як і запечений топінамбур.

Я коротко описав три варіанти приготування сезонного і поки що мало популярного коренеплоду. Звичайно, кожен може вибрати рецепт на власний смак. А, можливо, і запропонує свій варіант. Чому я буду дуже радий!

Facebook Андрія Величка

Смачного!

Андрій Величко — один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з передплатниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

Читайте також: Як смачно приготувати гарбуз із сиром — простий рецепт

Більше рецептів шукайте у розділі "Кухня"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання