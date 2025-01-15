Як приготувати вафельні трубочки на сковороді

Якщо ви любите вафельні трубочки, але вафельниці у вас немає, свій улюблений десерт приготуйте на звичайній сковороді.
Тісто виходить тонким і хрустким. Для наповнення використовуйте будь-який крем або варене згущене молоко.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 200 г
- яйця
- 3 шт.
- молоко
- 140 мл
- вершкове масло
- 100 г
- цукор
- 100 г
- ванільний цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- щіпка
- Вершкове масло розтопіть.
- Яйця з'єднайте з цукром, сіллю, ванільним цукром і збийте міксером до пишної маси.
- Влийте масло, перемішайте, додайте тепле молоко і збивайте дві хвилини. Частинами додайте просіяне борошно і ще збийте міксером до однорідної маси.
- На суху розігріту сковороду тонким шаром налийте тісто і обсмажте на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору. Гарячу вафлю одразу ж загорніть у трубочку.
Поради:
- Молоко використовуйте будь-якої жирності.
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