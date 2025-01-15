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Як приготувати вафельні трубочки на сковороді

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
420 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
427
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати вафельні трубочки на сковороді

Вафельні трубочки / Фото: Credits

Якщо ви любите вафельні трубочки, але вафельниці у вас немає, свій улюблений десерт приготуйте на звичайній сковороді.

Тісто виходить тонким і хрустким. Для наповнення використовуйте будь-який крем або варене згущене молоко.

Інгредієнти

борошно пшеничне
200 г
яйця
3 шт.
молоко
140 мл
вершкове масло
100 г
цукор
100 г
ванільний цукор
1 ст. л.
сіль
щіпка
  1. Вершкове масло розтопіть.
  2. Яйця з'єднайте з цукром, сіллю, ванільним цукром і збийте міксером до пишної маси.
  3. Влийте масло, перемішайте, додайте тепле молоко і збивайте дві хвилини. Частинами додайте просіяне борошно і ще збийте міксером до однорідної маси.
  4. На суху розігріту сковороду тонким шаром налийте тісто і обсмажте на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору. Гарячу вафлю одразу ж загорніть у трубочку.

Поради:

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

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