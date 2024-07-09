Як приготувати вітамінний чай для імунної системи

Цей чай збереже вашу імунну систему міцною та здоровою, а готувати його можна як літом, так і зимою.
На сторінці eatinghealthytoday вийшло гарне відео з рецептом корисного чаю від Eva Molenda Health Coach, який можна готувати цілий рік, для підтримки вашого здоров’я та внутрішнього балансу сил і енергії.
Інгредієнти
- Лайм
- 1 шт.
- Апельсина
- 1/2 скибочки
- Кориця
- 2 палички
- Бодян
- 2 шт.
- Імбир
- Розмарин
- 3 палички
- Гаряча вода
- 2 л
Приготування:
- Нарізати лайм, апельсин і імбир;
- Покласти всі інгредієнти у глечик і залити водою;
- Дайте настоятися 5 хвилин;
- Потім приберіть лайм і апельсин, а решту інгредієнтів можна залишити настоюватися довше;
- Додайте підсолоджувач на ваш вибір.
Поради:
- За бажанням можете додати трохи каєнського перцю;
- Мед або клен для підсолоджування, можна за бажанням додати, коли чай охолоне.
- Якщо ви залишите цитрусові надовго, вони стануть дуже гіркими;
- Як варіант, додати лайм і апельсини після того, як чай охолоне, а не раніше.
Це справжнє вітамінне диво, чай, що смакуватиме теплим і холодним у різні пори року.
Нещодавно ми писали про те, "Як приготувати справжній вітамінний коктейль".
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