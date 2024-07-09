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Як приготувати вітамінний чай для імунної системи

Як приготувати вітамінний чай для імунної системи

Як приготувати вітамінний чай / Фото: Credits

Цей чай збереже вашу імунну систему міцною та здоровою, а готувати його можна як літом, так і зимою.

На сторінці eatinghealthytoday вийшло гарне відео з рецептом корисного чаю від Eva Molenda Health Coach, який можна готувати цілий рік, для підтримки вашого здоров’я та внутрішнього балансу сил і енергії.

Інгредієнти

Лайм
1 шт.
Апельсина
1/2 скибочки
Кориця
2 палички
Бодян
2 шт.
Імбир
Розмарин
3 палички
Гаряча вода
2 л

Приготування:

  • Нарізати лайм, апельсин і імбир;
  • Покласти всі інгредієнти у глечик і залити водою;
  • Дайте настоятися 5 хвилин;
  • Потім приберіть лайм і апельсин, а решту інгредієнтів можна залишити настоюватися довше;
  • Додайте підсолоджувач на ваш вибір.

Поради:

  • За бажанням можете додати трохи каєнського перцю;
  • Мед або клен для підсолоджування, можна за бажанням додати, коли чай охолоне.
  • Якщо ви залишите цитрусові надовго, вони стануть дуже гіркими;
  • Як варіант, додати лайм і апельсини після того, як чай охолоне, а не раніше.

Це справжнє вітамінне диво, чай, що смакуватиме теплим і холодним у різні пори року.

Нещодавно ми писали про те, "Як приготувати справжній вітамінний коктейль".

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