Як приготувати вітамінний чай для імунної системи

Цей чай збереже вашу імунну систему міцною та здоровою, а готувати його можна як літом, так і зимою.

На сторінці eatinghealthytoday вийшло гарне відео з рецептом корисного чаю від Eva Molenda Health Coach, який можна готувати цілий рік, для підтримки вашого здоров’я та внутрішнього балансу сил і енергії.

Інгредієнти Лайм 1 шт. Апельсина 1/2 скибочки Кориця 2 палички Бодян 2 шт. Імбир Розмарин 3 палички Гаряча вода 2 л

Приготування:

Нарізати лайм, апельсин і імбир;

Покласти всі інгредієнти у глечик і залити водою;

Дайте настоятися 5 хвилин;

Потім приберіть лайм і апельсин, а решту інгредієнтів можна залишити настоюватися довше;

Додайте підсолоджувач на ваш вибір.

Поради:

За бажанням можете додати трохи каєнського перцю;

Мед або клен для підсолоджування, можна за бажанням додати, коли чай охолоне.

Якщо ви залишите цитрусові надовго, вони стануть дуже гіркими;

Як варіант, додати лайм і апельсини після того, як чай охолоне, а не раніше.

Це справжнє вітамінне диво, чай, що смакуватиме теплим і холодним у різні пори року.

Нещодавно ми писали про те, "Як приготувати справжній вітамінний коктейль".

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