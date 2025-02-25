Як приготувати вівсяно-бананові кекси в мікрохвильовій печі

Це чудовий варіант перетворити вашу звичайну вівсяну кашу на корисний, швидкий десерт.
Ніжні кексики готуються з вівсяних пластівців, банана, яйця, йогурту, посипані горішками та корицею. Полийте медом і насолоджуйтесь смачними ласощами.
Інгредієнти
- вівсяні пластівці
- 40 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- йогурт
- 30 г
- банан
- 60 г
- розпушувач
- 0,5 ч. л.
- горіхи будь-які
- мед
- кориця
- олія
- У блендер викладіть вівсяні пластівці, яйце, йогурт, очищений банан, розпушувач і пробийте блендером до однорідної маси.
- Викладіть тісто у формочки або кружки, змащені олією на 2/3 об'єму, посипте горішками і корицею.
- Відправте в мікрохвильову піч за 800 ВТ на 2-4 хвилини.
- Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
- Дістаньте десерт із мікрохвильової печі, полийте медом і одразу подавайте до столу.
Поради:
- Йогурт використовуйте будь-який.
- Кекс можна приготувати в одній широкій формі.
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