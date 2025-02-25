Як приготувати вівсяно-бананові кекси в мікрохвильовій печі

Це чудовий варіант перетворити вашу звичайну вівсяну кашу на корисний, швидкий десерт.

Ніжні кексики готуються з вівсяних пластівців, банана, яйця, йогурту, посипані горішками та корицею. Полийте медом і насолоджуйтесь смачними ласощами.

Інгредієнти вівсяні пластівці 40 г яйце куряче 1 шт. йогурт 30 г банан 60 г розпушувач 0,5 ч. л. горіхи будь-які мед кориця олія

У блендер викладіть вівсяні пластівці, яйце, йогурт, очищений банан, розпушувач і пробийте блендером до однорідної маси. Викладіть тісто у формочки або кружки, змащені олією на 2/3 об'єму, посипте горішками і корицею. Відправте в мікрохвильову піч за 800 ВТ на 2-4 хвилини. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Дістаньте десерт із мікрохвильової печі, полийте медом і одразу подавайте до столу.

Поради:

Йогурт використовуйте будь-який.

Кекс можна приготувати в одній широкій формі.

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