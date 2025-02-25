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Як приготувати вівсяно-бананові кекси в мікрохвильовій печі

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
191 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
156
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати вівсяно-бананові кекси в мікрохвильовій печі

Вівсяно – бананові кекси / Фото: Credits

Це чудовий варіант перетворити вашу звичайну вівсяну кашу на корисний, швидкий десерт.

Ніжні кексики готуються з вівсяних пластівців, банана, яйця, йогурту, посипані горішками та корицею. Полийте медом і насолоджуйтесь смачними ласощами.

Інгредієнти

вівсяні пластівці
40 г
яйце куряче
1 шт.
йогурт
30 г
банан
60 г
розпушувач
0,5 ч. л.
горіхи будь-які
мед
кориця
олія
  1. У блендер викладіть вівсяні пластівці, яйце, йогурт, очищений банан, розпушувач і пробийте блендером до однорідної маси.
  2. Викладіть тісто у формочки або кружки, змащені олією на 2/3 об'єму, посипте горішками і корицею.
  3. Відправте в мікрохвильову піч за 800 ВТ на 2-4 хвилини.
  4. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
  5. Дістаньте десерт із мікрохвильової печі, полийте медом і одразу подавайте до столу.

Поради:

  • Йогурт використовуйте будь-який.
  • Кекс можна приготувати в одній широкій формі.

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