Як приготувати яскравий та корисний сніданок: рецепт від кухаря-красунчика

Сніданок – це справжній ритуал, який задає настрій на весь день. А якщо цей сніданок ще й корисний, поживний та естетично привабливий – то успіх гарантований.
Відомий кухар та справжній красунчик Volodymyr Testardi поділився рецептом ідеального сніданку, який поєднує свіжість овочів, ніжність сиру та пікантність лосося.
"Сніданок для ледачих" – зелений млинець із буратою та хурмою. Це страва, яка не лише вражає своїм виглядом, а й містить корисні жири, білки та вітаміни, необхідні для здорового початку дня. Рецепт розраховано на 2 порції.
Інгредієнти
- Яйця
- 2 шт.
- Борошно
- 4 ст. л
- Молоко
- 150 мл
- Свіжий шпинат
- 2 жмені
- Оливкова олія
- 3-4 ст. л
- Авокадо
- 1 шт.
- Хурма
- 1 шт.
- Огірок
- 1/2 шт.
- Бурата
- 2 шт.
- Копчений лосось
- 8-10 скибочок
- Чилі
- Цедра лимона
- 1/2 шт.
- Сік лимона
- 1/4 шт.
- Сіль
- Перець
Приготування
- У чаші блендера змішайте яйця, шпинат, борошно, оливкову олію та молоко. Збивайте до отримання однорідної маси. Додайте сіль до свого смаку.
- Розігрійте пательню з невеликою кількістю оливкової олії. Вилийте половину підготовленої суміші та обсмажте млинець з обох боків до золотистого кольору. Викладіть його на тарілку. Повторіть процес із рештою тіста.
- Наріжте хурму та огірок кубиками приблизно по 1 см. Авокадо почистіть від шкірки та наріжте на четвертинки.
- Викладіть на млинець шматочки хурми, огірка та авокадо. Додайте шматочки бурати, копчений лосось та чилі.
- Натріть цедру лимона на дрібній тертці, збризніть страву лимонним соком та оливковою олією.
Спробуйте приготувати цей сніданок і переконайтеся, що здорова їжа може бути справжнім гастрономічним задоволенням.
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