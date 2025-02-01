Як приготувати яскравий та корисний сніданок: рецепт від кухаря-красунчика

Сніданок – це справжній ритуал, який задає настрій на весь день. А якщо цей сніданок ще й корисний, поживний та естетично привабливий – то успіх гарантований.

Відомий кухар та справжній красунчик Volodymyr Testardi поділився рецептом ідеального сніданку, який поєднує свіжість овочів, ніжність сиру та пікантність лосося.

"Сніданок для ледачих" – зелений млинець із буратою та хурмою. Це страва, яка не лише вражає своїм виглядом, а й містить корисні жири, білки та вітаміни, необхідні для здорового початку дня. Рецепт розраховано на 2 порції.

Інгредієнти Яйця 2 шт. Борошно 4 ст. л Молоко 150 мл Свіжий шпинат 2 жмені Оливкова олія 3-4 ст. л Авокадо 1 шт. Хурма 1 шт. Огірок 1/2 шт. Бурата 2 шт. Копчений лосось 8-10 скибочок Чилі Цедра лимона 1/2 шт. Сік лимона 1/4 шт. Сіль Перець

Приготування

У чаші блендера змішайте яйця, шпинат, борошно, оливкову олію та молоко. Збивайте до отримання однорідної маси. Додайте сіль до свого смаку. Розігрійте пательню з невеликою кількістю оливкової олії. Вилийте половину підготовленої суміші та обсмажте млинець з обох боків до золотистого кольору. Викладіть його на тарілку. Повторіть процес із рештою тіста. Наріжте хурму та огірок кубиками приблизно по 1 см. Авокадо почистіть від шкірки та наріжте на четвертинки. Викладіть на млинець шматочки хурми, огірка та авокадо. Додайте шматочки бурати, копчений лосось та чилі. Натріть цедру лимона на дрібній тертці, збризніть страву лимонним соком та оливковою олією.

Спробуйте приготувати цей сніданок і переконайтеся, що здорова їжа може бути справжнім гастрономічним задоволенням.

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