Як приготувати йогуртовий десерт з ягодами

Вже зовсім скоро можна буде поласувати свіжими ягодами, але зараз у нас є можливість зробити смачний і гарний десерт із заморожених.
Блог picantecooking поділився з читачами рецептом смачного та корисного десерту.
Інгредієнти
- печиво дижестів (або галетне)
- 150 г
- масло вершкове, розтоплене
- 80 г
- йогурт натуральний 10%
- 500 г
- желатин
- 8 г
- молоко
- 100 мл
- пудра цукрова
- 100 г
- вершки 30%, добре охолоджені
- 200 г
- сир маскарпоне
- 200 г
- екстракт ванільний або 1 пакет цукру ванільного
- 1,5 ч. л.
- ягоди морожені (будь-які)
- 500 г
- Желатин змішати з половиною молока в невеликому посуді.
- Печиво покласти до чаші блендера та збити до консистенції дрібних крихт.
- Додати розтоплене масло і добряче збити ще раз.
- Дно прямокутної роз’ємної форми 18х30 см застелити пергаментом. Викласти до неї крихти з маслом і розрівняти та добряче ущільнити.
- У глибокій мисці або чаші планетарного міксера змішати разом вершки й маскарпоне та збити їх до стійких піків.
- До глибокої миски покласти йогурт, цукрову пудру та ванільний екстракт. Добре перемішати.
- До невеликого сотейника налити решту молока, довести до кипіння. Додати набряклий у молоці желатин і мішати до повного його розчинення.
- До молока з желатином додати трохи йогуртової маси й перемішати.
- Перелити до йогурту, постійно інтенсивно помішуючи.
- Обережно ввести 1/3 збитих вершків у йогуртову масу і добряче вимішати. Потім додати решту вершків та обережно вимішати лопаткою.
- Перелити масу до форми зверху на печиво, розрівняти й одразу ж, поки маса не застигла, викласти зверху будь-які заморожені ягоди (не розморожуючи їх). Поставити десерт до холодильника на 8 годин.
- Коли десерт застигне, обережно зняти роз’ємну форму та подавати до столу.
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