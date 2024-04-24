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Як приготувати йогуртовий десерт з ягодами

Час приготування
8 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
211 ккал
Дата публікації
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110
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати йогуртовий десерт з ягодами

Йогуртовий десерт з ягодами / Фото: www.credits

Вже зовсім скоро можна буде поласувати свіжими ягодами, але зараз у нас є можливість зробити смачний і гарний десерт із заморожених.

Блог picantecooking поділився з читачами рецептом смачного та корисного десерту.

Інгредієнти

печиво дижестів (або галетне)
150 г
масло вершкове, розтоплене
80 г
йогурт натуральний 10%
500 г
желатин
8 г
молоко
100 мл
пудра цукрова
100 г
вершки 30%, добре охолоджені
200 г
сир маскарпоне
200 г
екстракт ванільний або 1 пакет цукру ванільного
1,5 ч. л.
ягоди морожені (будь-які)
500 г
  1. Желатин змішати з половиною молока в невеликому посуді.
  2. Печиво покласти до чаші блендера та збити до консистенції дрібних крихт. 
  3.  Додати розтоплене масло і добряче збити ще раз.
  4. Дно прямокутної роз’ємної форми 18х30 см застелити пергаментом. Викласти до неї крихти з маслом і розрівняти та добряче ущільнити.
  5. У глибокій мисці або чаші планетарного міксера змішати разом вершки й маскарпоне та збити їх до стійких піків.
  6.  До глибокої миски покласти йогурт, цукрову пудру та ванільний екстракт. Добре перемішати.
  7. До невеликого сотейника налити решту молока, довести до кипіння. Додати набряклий у молоці желатин і мішати до повного його розчинення.
  8. До молока з желатином додати трохи йогуртової маси й перемішати.
  9. Перелити до йогурту, постійно інтенсивно помішуючи.
  10. Обережно ввести 1/3 збитих вершків у йогуртову масу і добряче вимішати. Потім додати решту вершків та обережно вимішати лопаткою.
  11. Перелити масу до форми зверху на печиво, розрівняти й одразу ж, поки маса не застигла, викласти зверху будь-які заморожені ягоди (не розморожуючи їх). Поставити десерт до холодильника на 8 годин.
  12. Коли десерт застигне, обережно зняти роз’ємну форму та подавати до столу.

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