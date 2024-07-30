Як приготувати закуску з баклажанів

Страва готується за кілька хвилин і має справжній літній аромат.
На сторінці Буде смачно разом показали як швидко та смачно приготувати закуску з баклажана, яка може навіть замінити салат.
Інгредієнти
- Баклажан
- 1 шт.
- Помідор
- 1 шт.
- Перець болгарський
- 1/2
- Цибуля фіолетова
- 1/2
- Сир Фета
- Волоські горіхи
- Олія
- 3 ст.л
- Цукор
- 1/2 ч.л
- Сіль
- 1/2 ч.л
- Яблучний оцет
- 1 ст.л
Приготування:
- Баклажани поріжте кружальцями, посипте сіллю, потримайте так 5 хвилин;
- Обсмажте їх на олії, а потім викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир;
- Для формування закуски поріжте кружальцями помідори, кубиками цибулю та болгарський перець;
- Викладіть на тарілку баклажани та помідори;
- Посипте перцем, цибулею. Всю закуску полийте заправкою з олії, цукру, солі та яблучного оцту. Зверху викладіть кілька ложок фети;
- Посипте подрібленим волоським горіхом.
@bude_smachno_razom Немає нічого кращого в спекотній літній день, ніж ця закуска, наповнена ароматами смажених баклажанів Страва готується за кілька хвилин, в наших умовах Вам знадобиться • баклажан -1 шт • помідор - 1 шт • перець болгарський - половинка • цибуля фіолетова - половинка • сир Фета • волоські горіхи - за смаком Заправка для закуски • олія ( за смаком ) - 3 ст.л • цукор - пів ч.л • сіль - пів ч.л • яблучний оцет - 1 ст.л • хмелі - сунелі - щіпка Приготування •Баклажани поріжте кружальцями, посипте сіллю, потримайте так 5 хвилин. Обсмажити баклажани на олії, а потім викласти на паперові рушники щоб прибрати зайвий жир. • Тепер можна формувати закуску. Для цього поріжте кружальцями помідори , кубиками цибулю, болгарський перець. • Викладаємо на тарілку баклажани і помідори. Посипаємо перцем, цибулею. Всю закуску полити заправкою. Зверху викладаємо кілька ложок сира Фети. Посипаємо подрібленим волоським горіхом. Смачного Зберігай та смакуй літо на повну ☀️ #закуска#баклажан#салатзбаклажана#рекомендаціятікток ♬ оригінальний звук - faina_bo_ukraiinska
Немає нічого кращого в спекотній літній день, ніж ця закуска, сповнена ароматами смажених баклажанів.
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