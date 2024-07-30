Як приготувати закуску з баклажанів

Страва готується за кілька хвилин і має справжній літній аромат.

На сторінці Буде смачно разом показали як швидко та смачно приготувати закуску з баклажана, яка може навіть замінити салат.

Інгредієнти Баклажан 1 шт. Помідор 1 шт. Перець болгарський 1/2 Цибуля фіолетова 1/2 Сир Фета Волоські горіхи Олія 3 ст.л Цукор 1/2 ч.л Сіль 1/2 ч.л Яблучний оцет 1 ст.л

Приготування:

Баклажани поріжте кружальцями, посипте сіллю, потримайте так 5 хвилин;

Обсмажте їх на олії, а потім викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир;

Для формування закуски поріжте кружальцями помідори, кубиками цибулю та болгарський перець;

Викладіть на тарілку баклажани та помідори;

Посипте перцем, цибулею. Всю закуску полийте заправкою з олії, цукру, солі та яблучного оцту. Зверху викладіть кілька ложок фети;

Посипте подрібленим волоським горіхом.

♬ оригінальний звук - faina_bo_ukraiinska @bude_smachno_razom Немає нічого кращого в спекотній літній день, ніж ця закуска, наповнена ароматами смажених баклажанів Страва готується за кілька хвилин, в наших умовах Вам знадобиться • баклажан -1 шт • помідор - 1 шт • перець болгарський - половинка • цибуля фіолетова - половинка • сир Фета • волоські горіхи - за смаком Заправка для закуски • олія ( за смаком ) - 3 ст.л • цукор - пів ч.л • сіль - пів ч.л • яблучний оцет - 1 ст.л • хмелі - сунелі - щіпка Приготування •Баклажани поріжте кружальцями, посипте сіллю, потримайте так 5 хвилин. Обсмажити баклажани на олії, а потім викласти на паперові рушники щоб прибрати зайвий жир. • Тепер можна формувати закуску. Для цього поріжте кружальцями помідори , кубиками цибулю, болгарський перець. • Викладаємо на тарілку баклажани і помідори. Посипаємо перцем, цибулею. Всю закуску полити заправкою. Зверху викладаємо кілька ложок сира Фети. Посипаємо подрібленим волоським горіхом. Смачного Зберігай та смакуй літо на повну ☀️ #закуска #баклажан #салатзбаклажана #рекомендаціятікток

Немає нічого кращого в спекотній літній день, ніж ця закуска, сповнена ароматами смажених баклажанів.

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