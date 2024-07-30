Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати закуску з баклажанів

Як приготувати закуску з баклажанів

Як приготувати закуску з баклажанів / Фото: Credits

Страва готується за кілька хвилин і має справжній літній аромат.

На сторінці Буде смачно разом показали як швидко та смачно приготувати закуску з баклажана, яка може навіть замінити салат.

Інгредієнти

Баклажан
1 шт.
Помідор 
1 шт.
Перець болгарський 
1/2
Цибуля фіолетова
1/2
Сир Фета
Волоські горіхи
Олія
3 ст.л
Цукор
1/2 ч.л
Сіль
1/2 ч.л
Яблучний оцет
1 ст.л

Приготування:

  • Баклажани поріжте кружальцями, посипте сіллю, потримайте так 5 хвилин;
  • Обсмажте їх на олії, а потім викладіть на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир;
  • Для формування закуски поріжте кружальцями помідори, кубиками цибулю та болгарський перець;
  • Викладіть на тарілку баклажани та помідори;
  • Посипте перцем, цибулею. Всю закуску полийте заправкою з олії, цукру, солі та яблучного оцту. Зверху викладіть кілька ложок фети;
  • Посипте подрібленим волоським горіхом.
@bude_smachno_razom Немає нічого кращого в спекотній літній день, ніж ця закуска, наповнена ароматами смажених баклажанів Страва готується за кілька хвилин, в наших умовах Вам знадобиться • баклажан -1 шт • помідор - 1 шт • перець болгарський - половинка • цибуля фіолетова - половинка • сир Фета • волоські горіхи - за смаком Заправка для закуски • олія ( за смаком ) - 3 ст.л • цукор - пів ч.л • сіль - пів ч.л • яблучний оцет - 1 ст.л • хмелі - сунелі - щіпка Приготування •Баклажани поріжте кружальцями, посипте сіллю, потримайте так 5 хвилин. Обсмажити баклажани на олії, а потім викласти на паперові рушники щоб прибрати зайвий жир. • Тепер можна формувати закуску. Для цього поріжте кружальцями помідори , кубиками цибулю, болгарський перець. • Викладаємо на тарілку баклажани і помідори. Посипаємо перцем, цибулею. Всю закуску полити заправкою. Зверху викладаємо кілька ложок сира Фети. Посипаємо подрібленим волоським горіхом. Смачного Зберігай та смакуй літо на повну ☀️ #закуска#баклажан#салатзбаклажана#рекомендаціятікток ♬ оригінальний звук - faina_bo_ukraiinska

Немає нічого кращого в спекотній літній день, ніж ця закуска, сповнена ароматами смажених баклажанів.
Читайте також:

Крутий літній рецепт! Теплий кабачковий салат в азійському стилі!

Крутий літній рецепт! Теплий кабачковий салат в азійському стилі!

Повʼязані теми:

Наступна публікація