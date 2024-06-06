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Як приготувати запечені баклажани з сиром та яйцем: рецепт від фудблогерки

Як приготувати запечені баклажани з сиром та яйцем: рецепт від фудблогерки

Фото: Credits

Смачні, ароматні та надзвичайно сирні баклажани, від яких просто неможливо відірватись, а головне, їх приготування займає мінімум часу.

Цікавим рецептом запечених фаршированих баклажанів човників поділилась на своїй сторінці фудблогерка Anna Terés. Готувати їх дуже легко та швидко і вони можуть стати вашим повноцінним обідом чи вечерею.

Інгредієнти

Баклажан
2 шт.
Яєчні жовтки
4 шт.
Томатний соус
4 ст.л
Сир моцарела
75 г
Помідори чері
Орегано
Петрушка
Олія
Сіль

Приготування:

  • Розріжте баклажани навпіл уздовж;
  • Приправте сіллю і невеликою кількістю олії;
  • Випікайте їх серединкою донизу на пергаменті протягом 30 хв при 240°C;
  • Подрібніть м'якуш баклажанів виделкою і викладіть зверху ложку томатного соусу та тертого сиру моцарела;
  • Покладіть зверху половинки помідорів чері та зробіть заглиблення у сирі, щоб покласти туди яєчний жовток;
  • Поставте в духовку на 5 хвилин при 220°C;
  • Посипте подрібненою петрушкою і подавайте гарячими.

Поради:

Якщо ви хочете приготувати їх заздалегідь, то зберігайте уже смаженими в холодильнику, а поки розігріваєте духовку, викладіть на них начинку  і за декілька хвилин вони будуть готові до вживання.

Такі баклажани можна готувати хоч що дня і вони ідеально смакуватимуть до святкового столу. За бажанням начинку можна змінити на власний розсуд.

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