Як приготувати запечені баклажани з сиром та яйцем: рецепт від фудблогерки

Смачні, ароматні та надзвичайно сирні баклажани, від яких просто неможливо відірватись, а головне, їх приготування займає мінімум часу.

Цікавим рецептом запечених фаршированих баклажанів човників поділилась на своїй сторінці фудблогерка Anna Terés. Готувати їх дуже легко та швидко і вони можуть стати вашим повноцінним обідом чи вечерею.

Інгредієнти Баклажан 2 шт. Яєчні жовтки 4 шт. Томатний соус 4 ст.л Сир моцарела 75 г Помідори чері Орегано Петрушка Олія Сіль

Приготування:

Розріжте баклажани навпіл уздовж;

Приправте сіллю і невеликою кількістю олії;

Випікайте їх серединкою донизу на пергаменті протягом 30 хв при 240°C;

Подрібніть м'якуш баклажанів виделкою і викладіть зверху ложку томатного соусу та тертого сиру моцарела;

Покладіть зверху половинки помідорів чері та зробіть заглиблення у сирі, щоб покласти туди яєчний жовток;

Поставте в духовку на 5 хвилин при 220°C;

Посипте подрібненою петрушкою і подавайте гарячими.

Поради:

Якщо ви хочете приготувати їх заздалегідь, то зберігайте уже смаженими в холодильнику, а поки розігріваєте духовку, викладіть на них начинку і за декілька хвилин вони будуть готові до вживання.

Такі баклажани можна готувати хоч що дня і вони ідеально смакуватимуть до святкового столу. За бажанням начинку можна змінити на власний розсуд.

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