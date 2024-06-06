Як приготувати запечені баклажани з сиром та яйцем: рецепт від фудблогерки

Смачні, ароматні та надзвичайно сирні баклажани, від яких просто неможливо відірватись, а головне, їх приготування займає мінімум часу.
Цікавим рецептом запечених фаршированих баклажанів човників поділилась на своїй сторінці фудблогерка Anna Terés. Готувати їх дуже легко та швидко і вони можуть стати вашим повноцінним обідом чи вечерею.
Інгредієнти
- Баклажан
- 2 шт.
- Яєчні жовтки
- 4 шт.
- Томатний соус
- 4 ст.л
- Сир моцарела
- 75 г
- Помідори чері
- Орегано
- Петрушка
- Олія
- Сіль
Приготування:
- Розріжте баклажани навпіл уздовж;
- Приправте сіллю і невеликою кількістю олії;
- Випікайте їх серединкою донизу на пергаменті протягом 30 хв при 240°C;
- Подрібніть м'якуш баклажанів виделкою і викладіть зверху ложку томатного соусу та тертого сиру моцарела;
- Покладіть зверху половинки помідорів чері та зробіть заглиблення у сирі, щоб покласти туди яєчний жовток;
- Поставте в духовку на 5 хвилин при 220°C;
- Посипте подрібненою петрушкою і подавайте гарячими.
Поради:
Якщо ви хочете приготувати їх заздалегідь, то зберігайте уже смаженими в холодильнику, а поки розігріваєте духовку, викладіть на них начинку і за декілька хвилин вони будуть готові до вживання.
Такі баклажани можна готувати хоч що дня і вони ідеально смакуватимуть до святкового столу. За бажанням начинку можна змінити на власний розсуд.
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