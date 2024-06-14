Як приготувати запечені млинці під соусом бешамель: цікавий рецепт з Instagram

Рецепт надзвичайно соковитих та смачних млинців з м’ясом, які можна легко приготувати до святкового столу.

На кулінарній сторінці 1 Enfes Lezzet вийшло відео з оригінальним рецептом звичних нам млинців. На приготування цього рецепту треба витратити трохи більше часу, ніж ми звикли, але воно того варте, адже однієї порції вам буде замало.

Інгредієнти для начинки:

Куряча грудка – 500 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Червоний болгарський перець – 1 шт.

Зелений болгарський перець – 1 шт.

Помідор – 2 шт.

Томатна паста – 1 ст.л

Червоний перець – 1 ч.л

Чорний перець – 1 ч.л

Орегано

Сіль

Гаряча вода – 1 склянка

Інгредієнти для тіста:

Молоко – 1 склянка

Вода – 1 склянка

Яйця – 2 шт.

Олія – 2-3 ст.л

Борошно – 1,5 склянки

Сіль

Інгредієнти соусу бешамель:

Вершкове масло – 1 ст.л

Олія – 3-4 ст.л

Борошно – 2 ст.л

Молоко – 2 склянки

Сіль

Чорний перець

Сир чедер

Приготування:

Курку нарізати кубиками та пасерувати на розпеченій пательні до зміни кольору, 5-6 хвилин;

Додати олію, перець, дрібно нарізані цибулю та часник і продовжити смаження. Додати спеції, помідори та томатну пасту;

Варити, поки помідори не пустять сік і додати гарячу воду;

Тушкувати під закритою кришкою, поки вода не випарується;

Скласти всі інгредієнти для тіста в миску і збити. Тісто не має бути густим;

Розігріти млинницю чи звичайну пательню, налити 1-2 краплі олії та змастити її серветкою;

Налити ополоником тісто і рівномірно розподілити по пательні;

Підсмажити млинець з двох боків;

Млинці не мають бути дуже товстими;

Для приготування соусу бешамель розтопити масло й олію;

Додати борошно і все обсмажити;

Додати молоко, постійно помішуючи, поки воно не загусне;

Додати сіль і чорний перець;

Викласти млинці на тарілку, в середину покласти 1 ст.л соусу бешамель і 2-3 ст.л курячої начинки;

Завернути млинець, ніби у пучок і викласти у форму для випікання;

Полити соусом бешамель і додати сир чедер;

Випікати в духовці за 180 °C до рум'яності.

Поради:

Якщо соус зробити останнім, він не застигне;

М'ясо курки можна замінити на інше м’ясо до смаку.

Скуштувавши млинці за цим рецептом ви вже ніколи не скажете, що не любите їх.

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