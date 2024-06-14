Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати запечені млинці під соусом бешамель: цікавий рецепт з Instagram

Як приготувати запечені млинці під соусом бешамель: цікавий рецепт з Instagram

Як приготувати запечені млинці під соусом бешамель / Фото: Credits

Рецепт надзвичайно соковитих та смачних млинців з м’ясом, які можна легко приготувати до святкового столу.

На кулінарній сторінці 1 Enfes Lezzet вийшло відео з оригінальним рецептом звичних нам млинців. На приготування цього рецепту треба витратити трохи більше часу, ніж ми звикли, але воно того варте, адже однієї порції вам буде замало.

Інгредієнти для начинки:

Куряча грудка  – 500 г

Цибуля  – 1 шт.

Часник  – 2 зубчики

Червоний болгарський перець – 1 шт.

Зелений болгарський перець – 1 шт.

Помідор –  2 шт.

Томатна паста – 1 ст.л

Червоний перець –  1 ч.л

Чорний перець –  1 ч.л

Орегано

Сіль

Гаряча вода – 1 склянка

Інгредієнти для тіста:

Молоко – 1 склянка

Вода – 1 склянка

Яйця – 2 шт.

Олія –  2-3 ст.л

Борошно – 1,5 склянки

Сіль

Інгредієнти соусу бешамель:

Вершкове масло – 1 ст.л

Олія – 3-4 ст.л

Борошно – 2 ст.л

Молоко – 2 склянки

Сіль

Чорний перець

Сир чедер

Приготування:

  • Курку нарізати кубиками та пасерувати на розпеченій пательні до зміни кольору, 5-6 хвилин;
  • Додати олію, перець, дрібно нарізані цибулю та часник і продовжити смаження. Додати спеції, помідори та томатну пасту;
  • Варити, поки помідори не пустять сік і додати гарячу воду;
  • Тушкувати під закритою кришкою, поки вода не випарується;
  • Скласти всі інгредієнти для тіста в миску і збити. Тісто не має бути густим;
  • Розігріти млинницю чи звичайну пательню, налити 1-2 краплі олії та змастити її серветкою;
  • Налити ополоником тісто і рівномірно розподілити по пательні;
  • Підсмажити млинець з двох боків;
  • Млинці не мають бути дуже товстими;
  • Для приготування соусу бешамель розтопити масло й олію;
  • Додати борошно і все обсмажити;
  • Додати молоко, постійно помішуючи, поки воно не загусне;
  • Додати сіль і чорний перець;
  • Викласти млинці на тарілку, в середину покласти 1 ст.л соусу бешамель і 2-3 ст.л курячої начинки;
  • Завернути млинець, ніби у пучок і викласти у форму для випікання;
  • Полити соусом бешамель і додати сир чедер;
  • Випікати в духовці за 180 °C до рум'яності.

Поради:

  • Якщо соус зробити останнім, він не застигне;
  • М'ясо курки можна замінити на інше м’ясо до смаку.

Скуштувавши млинці за цим рецептом ви вже ніколи не скажете, що не любите їх.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація