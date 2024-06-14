Як приготувати запечені млинці під соусом бешамель: цікавий рецепт з Instagram

Рецепт надзвичайно соковитих та смачних млинців з м’ясом, які можна легко приготувати до святкового столу.
На кулінарній сторінці 1 Enfes Lezzet вийшло відео з оригінальним рецептом звичних нам млинців. На приготування цього рецепту треба витратити трохи більше часу, ніж ми звикли, але воно того варте, адже однієї порції вам буде замало.
Інгредієнти для начинки:
Куряча грудка – 500 г
Цибуля – 1 шт.
Часник – 2 зубчики
Червоний болгарський перець – 1 шт.
Зелений болгарський перець – 1 шт.
Помідор – 2 шт.
Томатна паста – 1 ст.л
Червоний перець – 1 ч.л
Чорний перець – 1 ч.л
Орегано
Сіль
Гаряча вода – 1 склянка
Інгредієнти для тіста:
Молоко – 1 склянка
Вода – 1 склянка
Яйця – 2 шт.
Олія – 2-3 ст.л
Борошно – 1,5 склянки
Сіль
Інгредієнти соусу бешамель:
Вершкове масло – 1 ст.л
Олія – 3-4 ст.л
Борошно – 2 ст.л
Молоко – 2 склянки
Сіль
Чорний перець
Сир чедер
Приготування:
- Курку нарізати кубиками та пасерувати на розпеченій пательні до зміни кольору, 5-6 хвилин;
- Додати олію, перець, дрібно нарізані цибулю та часник і продовжити смаження. Додати спеції, помідори та томатну пасту;
- Варити, поки помідори не пустять сік і додати гарячу воду;
- Тушкувати під закритою кришкою, поки вода не випарується;
- Скласти всі інгредієнти для тіста в миску і збити. Тісто не має бути густим;
- Розігріти млинницю чи звичайну пательню, налити 1-2 краплі олії та змастити її серветкою;
- Налити ополоником тісто і рівномірно розподілити по пательні;
- Підсмажити млинець з двох боків;
- Млинці не мають бути дуже товстими;
- Для приготування соусу бешамель розтопити масло й олію;
- Додати борошно і все обсмажити;
- Додати молоко, постійно помішуючи, поки воно не загусне;
- Додати сіль і чорний перець;
- Викласти млинці на тарілку, в середину покласти 1 ст.л соусу бешамель і 2-3 ст.л курячої начинки;
- Завернути млинець, ніби у пучок і викласти у форму для випікання;
- Полити соусом бешамель і додати сир чедер;
- Випікати в духовці за 180 °C до рум'яності.
Поради:
- Якщо соус зробити останнім, він не застигне;
- М'ясо курки можна замінити на інше м’ясо до смаку.
Скуштувавши млинці за цим рецептом ви вже ніколи не скажете, що не любите їх.
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