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Як приготувати запечені роли з лаваша та шинки: рецепт фудблогерки

Як приготувати запечені роли з лаваша та шинки: рецепт фудблогерки

Роли з лаваша та шинки / Фото: Credits

Вам знадобиться всього лише пара хвилин, щоб приготувати смачну та гарячу страву для всієї родини.

Фудблогерка little.aceituna показала на своїй сторінці як швидко та просто приготувати смачні роли з лаваша, які ідеально смакуватимуть на сніданок, до філіжанки ароматної кави.

Інгредієнти

Лаваш
Шинка
Сир Моцарела
Томатна паста
Орегано

Приготування:

  • На лаваш намастіть томатну пасту, посипте орегано, покладіть шинку і посипте тертою Моцарелою;
  • Скрутіть лаваш і наріжте невеликими шматочками (близько 3 см);
  • Викладіть шматочки на деко чи в іншу форму для випікання, попередньо змащену олією;
  • Поставте у духовку розігріту до 200°C  на 15 хвилин.

Поради:

Замість шинки можна використати м’ясо, індичку, наприклад.

Коли у вас брак часу, цей рецепт легко вас врятує. Крім того, ви можете внести свої зміни до його складу і додати щось смачне на свій смак.

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