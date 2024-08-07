Як приготувати запечені роли з лаваша та шинки: рецепт фудблогерки

Вам знадобиться всього лише пара хвилин, щоб приготувати смачну та гарячу страву для всієї родини.
Фудблогерка little.aceituna показала на своїй сторінці як швидко та просто приготувати смачні роли з лаваша, які ідеально смакуватимуть на сніданок, до філіжанки ароматної кави.
Інгредієнти
- Лаваш
- Шинка
- Сир Моцарела
- Томатна паста
- Орегано
Приготування:
- На лаваш намастіть томатну пасту, посипте орегано, покладіть шинку і посипте тертою Моцарелою;
- Скрутіть лаваш і наріжте невеликими шматочками (близько 3 см);
- Викладіть шматочки на деко чи в іншу форму для випікання, попередньо змащену олією;
- Поставте у духовку розігріту до 200°C на 15 хвилин.
Поради:
Замість шинки можна використати м’ясо, індичку, наприклад.
Коли у вас брак часу, цей рецепт легко вас врятує. Крім того, ви можете внести свої зміни до його складу і додати щось смачне на свій смак.
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