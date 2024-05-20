Як приготувати запіканку з кабачків і шпинату: рецептом ділиться фудблогерка

Швидкий та простий рецепт з кабачками, який ідеально підійде на сніданок, аби зарядити організм вітамінами та корисними елементами.
Кабачки та листова зелень надзвичайно корисні для нашого організму. У рецепті, що на своїй сторінці опублікувала фудблогерка Ester Frrl Cñr смаки так добре поєднані, що смак шпинату сподобається кожному. Спробуйте приготувати й ця запіканка увійде у ваш топ страв!
Інгредієнти
- Кабачок
- 1/2
- Шпинат
- Яйця
- 2
- Твердий сир
- 150 г
Приготування:
- Поріжте кабачки кружечками;
- Форму для випікання застеліть пергаментом;
- Викладіть на неї кабачки;
- До яєць додайте шпинат, та все ретельно перемішайте;
- Залийте сумішшю зверху кабачки;
- Посипте тертим сиром;
- Викладіть на сир ще один шар кабачків;
- Ще раз посипте сиром;
- Поставте в духовку на 20 хвилин при 180 градусах
Ця запіканка чудово підійде вегетаріанцям, а кабачок легко можна замінити на цукіні, чи патисон.
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