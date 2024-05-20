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Як приготувати запіканку з кабачків і шпинату: рецептом ділиться фудблогерка

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
215 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
129
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати запіканку з кабачків і шпинату: рецептом ділиться фудблогерка

Кабачкова запіканка / Фото: Credits

Швидкий та простий рецепт з кабачками, який ідеально підійде на сніданок, аби зарядити організм вітамінами та корисними елементами.

Кабачки та листова зелень надзвичайно корисні для нашого організму. У рецепті, що на своїй сторінці опублікувала фудблогерка Ester Frrl Cñr смаки так добре поєднані, що смак шпинату сподобається кожному. Спробуйте приготувати й ця запіканка увійде у ваш топ страв!

Інгредієнти

Кабачок
1/2
Шпинат
Яйця
2
Твердий сир
150 г

Приготування:

  • Поріжте кабачки кружечками;
  • Форму для випікання застеліть пергаментом;
  • Викладіть на неї кабачки;
  • До яєць додайте шпинат, та все ретельно перемішайте;
  • Залийте сумішшю зверху кабачки;
  • Посипте тертим сиром;
  • Викладіть на сир ще один шар кабачків;
  • Ще раз посипте сиром;
  • Поставте в духовку на 20 хвилин при 180 градусах

Ця запіканка чудово підійде вегетаріанцям, а кабачок легко можна замінити на цукіні, чи патисон.

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