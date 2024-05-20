Як приготувати запіканку з кабачків і шпинату: рецептом ділиться фудблогерка

Швидкий та простий рецепт з кабачками, який ідеально підійде на сніданок, аби зарядити організм вітамінами та корисними елементами.

Кабачки та листова зелень надзвичайно корисні для нашого організму. У рецепті, що на своїй сторінці опублікувала фудблогерка Ester Frrl Cñr смаки так добре поєднані, що смак шпинату сподобається кожному. Спробуйте приготувати й ця запіканка увійде у ваш топ страв!

Інгредієнти Кабачок 1/2 Шпинат Яйця 2 Твердий сир 150 г

Приготування:

Поріжте кабачки кружечками;

Форму для випікання застеліть пергаментом;

Викладіть на неї кабачки;

До яєць додайте шпинат, та все ретельно перемішайте;

Залийте сумішшю зверху кабачки;

Посипте тертим сиром;

Викладіть на сир ще один шар кабачків;

Ще раз посипте сиром;

Поставте в духовку на 20 хвилин при 180 градусах

Ця запіканка чудово підійде вегетаріанцям, а кабачок легко можна замінити на цукіні, чи патисон.

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