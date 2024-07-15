Як приготувати збиту каву з медом: цікавий рецепт від фудблогера

Чудовий рецепт холодної кави для тих, хто не уявляє свого ранку без неї, але гарячого пити не хоче.

Фудблогер Farhan Maqsood показав, як зробити незвичну, але дуже смачну холодну каву з медом, яка зможе втамувати спрагу та збадьорити вас влітку. Всі інгредієнти додаються у рівній кількості.

Інгредієнти Розчинна кава Мед Вода Молоко

Приготування:

Змішайте розчинну каву, мед і гарячу воду в мисці;

Енергійно перемішайте все блендером близько 4-5 хвилин до повного змішування;

Подавайте з льодом і додайте трохи молока на свій смак.

Це солодка, повітряна та смачна кава, яку можна випити багато склянок за день.

До речі, ми писали про те, "Що буде з організмом, якщо кожного ранку пити каву".

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