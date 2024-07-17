Як приготувати зелений часниковий соус: рецепт від блогерки

Такий соус можна покласти на тост з яйцем або додати до пасти чи бутербродів.
Блогерка Tasha Medve показала рецепт смачного часникового соусу, який стане гарним додатком до ваших страв, а можливо і заправкою для певних салатів. Головне пам'ятайте, що соус має певний яскравий аромат і цілуватися після нього ви не захочете.
Інгредієнти
- Зелений часник
- 5-6 стеблин
- Орегано
- 1/4 склянки
- Свіжа петрушка
- 1/4 склянки
- Цибуля шалот
- 1 шт.
- Яблучний оцет
- 3/4 склянки
- Оливкова олія
- 3/4 склянки
- Сіль
- 1 ч. л
Приготування:
- Подрібнити всі інгредієнти та додати у блендер;
- Ретельно все змішати.
Ось і все! Ви приготували смачний часниковий соус.
Поради:
Замість петрушки або на додаток до неї можна використати кінзу.
Зберігайте соус в закритому контейнері чи банці з кришкою в холодильнику та насолоджуйтесь протягом тижня або можете заморозити на потім.
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