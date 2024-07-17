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Як приготувати зелений часниковий соус: рецепт від блогерки

Як приготувати зелений часниковий соус: рецепт від блогерки

Як приготувати зелений часниковий соус / Фото: Credits

Такий соус можна покласти на тост з яйцем або додати до пасти чи бутербродів.

Блогерка Tasha Medve показала рецепт смачного часникового соусу, який стане гарним додатком до ваших страв, а можливо і заправкою для певних салатів. Головне пам'ятайте, що соус має певний яскравий аромат і цілуватися після нього ви не захочете.

Інгредієнти

Зелений часник
5-6 стеблин
Орегано
1/4 склянки
Свіжа петрушка
1/4 склянки
Цибуля шалот
1 шт.
Яблучний оцет
3/4 склянки
Оливкова олія
3/4 склянки
Сіль
1 ч. л

Приготування:

  • Подрібнити всі інгредієнти та додати у блендер;
  • Ретельно все змішати.

Ось і все! Ви приготували смачний часниковий соус.

Поради:

Замість петрушки або на додаток до неї можна використати кінзу.

Зберігайте соус в закритому контейнері чи банці з кришкою в холодильнику та насолоджуйтесь протягом тижня або можете заморозити на потім.

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