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Як приготувати зелену спаржу із пармезаном: рецепт з Instagram

Як приготувати зелену спаржу із пармезаном: рецепт з Instagram

Як приготувати зелену спаржу зі скоринкою та пармезаном / Фото: Associated Press

Пропонуємо вам приготувати зелену та соковиту спаржу із хрусткою сирною скоринкою.

На сторінці Goodies Channel ми знайшли для вас цікавий та смачний рецепт хрумкої спаржі, якою можна поласувати вже сьогодні.

Інгредієнти

Спаржа
500 г
Оливкова олія
Пармезан
4 ст.л
Борошно (сухарі)
3 ст. л
Часник
2 зубчики
Сіль
Перець
Паприка
Помідори чері
200 г

Приготування:

  • Підготуйте до приготування спаржу;
  • Розріжте навпіл помідори;
  • Налийте олію на деко і додайте до неї часник, спеції, борошно та пармезан. Ретельно все перемішайте;
  • Зверху покладіть спаржу і все перемішайте;
  • Потім покладіть помідори та присипте пармезаном
  • Випікайте в попередньо розігрітій духовці за 190°C  протягом 20-25 хвилин.

Подавати страву треба гарячою, щоб насолодитися її казковим смаком.

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