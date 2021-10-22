Як прикрасити кекси на Геловін: прості і цікаві ідеї

Як прикрасити кекси на Геловін: прості і цікаві ідеї

Частування з таким дизайном точно сподобається вашим гостям.

Проти 1 листопада в світі святкують одне з найцікавіших і незвичайних свят Геловін. Цього дня прийнято прикрашати свої будинки красивими гарбузами і різним "страшним" декором, запрошувати гостей і готувати щось смачне.

Чудовою прикрасою столу, і за сумісництвом десертом, стануть святкові кекси. Кожен з них можна декорувати по-різному: кремом, мастикою, посипати їстівним декором або полити глазур'ю.

Ми зібрали для вас кілька цікавих і простих варіантів прикрас кексів, які ви можете повторити у себе на кухні.

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