Як швидко помити гриби: простий лайфгак від шеф-кухаря

Шеф-кухар Олександр Городнік (o_gorodnik) на своїй сторінці в Instagram показав простой способ як швидко і просто помити лисички.

Такі гриби характерні тим, що мають яскравий колір, красиву форму та ростуть на піску. Відповідно вимивати піщинки лисичок не просто, однак шеф-кухарі користуються простим та доступним способом.

1. Залити гриби холодною водою в миску і трішки промити.

2. Перемістити гриби на деко і посипати через сито, рівним шаром борошном, та злегка перемішати руками.

3. Залишити на 8-10 хвилин для того, щоб борошно розбухло і увібрало в себе увесь бруд який залишився на грибах.

4. Промити гриби під проточною холодною водою, і відкинути на серветки або кухонний рушник, для того щоб забрати зайву воду.

5. Цим лайфхаком користуються професійні кухарі роками, забирайте його собі, щоб хоч трішки полегшити життя.

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