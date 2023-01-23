Як швидко приготувати ідеальне яйце-пашот: покроковий рецепт

Яйце-пашот виходить з ніжним білком і рідким жовтком. Це чудовий варіант для тих, у кого мало часу вранці для приготування сніданку. Шефухар Павло Д'ячек розповідає, як його правильно приготувати.

Для яйця-пашот беремо яйце будь-якої температури. Будемо його варити за допомогою харчової плівки. У каструлі можна варити одразу кілька яєць.

1. Наливаємо пів каструлі води і ставимо її на середній вогонь.

2. Беремо миску, накриваємо її харчовою плівкою, наливаємо на неї 1 столову ложку соняшникової олії, додаємо трошки солі і розбиваємо яйце.

3. Потім акуратно і щільно замотуємо плівку, не залишаючи в ній повітря. Опускаємо яйце, замотане в плівку, в каструлю з кип'яченою водою, варимо 3 хвилини.

4. Акуратно беремо рукою хвостик плівки, розгортаємо її і дістаємо без яйця. Яйце на кілька секунд залишаємо у воді для того, щоб білок до кінця згорнувся. Потім виймаємо шумівкою і саме яйце.

Яйце-пашот можна подати з солоною вівсянкою, макаронами, зеленим салатом або авокадо-тостом. У разі проколювання виделкою білка жовток красиво випливає.

Смачного!

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