Як швидко приготувати запіканку з ковбасою та сиром: рецепт від фудблогерки

Максимально простий та смачний рецепт запіканки, що ідеально смакуватиме на сніданок, чи просто до чаю.

На своїй сторінці Instagram фудблогерка Sema Cenik часто постить цікаві та прості рецепти, які під силу повторити у себе на кухні. В одному зі своїх відео вона показала, як приготувати пиріг із продуктів, які завжди можна знайти в холодильнику майже кожної господині.

Інгредієнти Лаваш Ковбаса копчена Яйця 3 шт Молоко 150 мл Сир твердий 150 г Сіль Петрушка

Приготування:

Лаваш зберіть гармошкою і складіть у форму;

Наріжте ковбасу і покладіть навмання між бганками лаваша;

До яєць додайте молоко, тертий твердий сир і сіль, добре все перемішайте;

Мілко наріжте петрушку і додайте до яєць з сиром;

Рівномірно залийте яйцем ваш лаваш;

Поставте в духовку на 180°C, на 20 хвилин;

Поради:

Кількість лаваша залежить від розміру вашої форми для випікання;

Начинку ви можете змінити на власний розсуд;

Прості та смачні рецепти заощаджують ваш час та рятують ситуацію неочікуваних гостей.

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