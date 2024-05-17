Як швидко та легко приготувати смачні ліниві голубці: рецептом поділилась фуд-блогерка

Голубці – це дуже смачно, але готувати їх дуже довго. Єдиний швидкий процес пов’язаний з ними, це те, що вони швидко закінчуються!

На своїй сторінці фуд-блогерка Аня Тимошенко поділилась цікавим рецептом лінивих голубців, над якими не треба чаклувати цілий день, щоб ввечері їх вже не було. Хазяйці це, звичайно, завжди комплімент, але на наступний день, все по колу. Тому, ось рецепт голубців, що більше нагадує рецепт котлет. Швидко, легко і смачно.

Інгредієнти Фарш 800 г Рис 150 г Молода капуста половина качану Половина качану Цибуля 1 шт. Морква 1 шт. Томатна паста 2 ст.л Сметана 3 ст.л Борошно 1 ст.л Сіль Спеції Масло для смаження Вода 0,5 л

Приготування:

Цибулю та моркву обсмажити на пательні до мʼякості;

Туди додати нашинковану капусту та тушкувати все 10-15 хв;

В мисці змішати фарш, попередньо відварений рис та овочі;

Посолити та додати спеції;

Вимішати та сформувати голубці;

Викласти їх на деко;

Для заливки змішати томатну пасту, сметану, борошно, сіль та воду;

Перемішати та залити голубці;

Поставити у духовку на 40-50 хв.

#лінивіголубці #рецепт #капуста #швидко #обід #страви ♬ Teresa and Maria - Jerry Heil @timoshenkoanna13 Ліниві голубці Линиві навіть для самих лінивих Потрібно ✅ Фарш 800 гр Рис сухий 150 гр Капуста молода,половина качану Цибуля 1 шт Морква 1 шт Томатна паста 2 ст.л Сметана 3 ст.л Борошно 1 ст.л Сіль,спеції Масло для смаження Вода 0,5 л Приготування ✅ Цибулю та моркву обсмажити на пательні до мʼякості,туди ж додати нашинковану капусту,тушкувати 10-15 хв. В мисці змішати фарш,попередньо відварений рис та овочі. Посолити та додати спеції,у мене чорний перець та сухий часник. Вимішати і сформувати голубці,викласти на деко. Для заливки змішати том.пасту,сметану,борошно,сіль та воду. Перемішати і залити голубці,поставити у духовку на 40-50 хв. Дуже смачні та ніжні Обовʼязково зберігайте і готуйте #голубці

За бажанням можете змінити якісь інгредієнти, щось додати, або прибрати. Також, такий рецепт можна трансформувати у вегетаріанський, просто прибравши м'ясо.

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