Як швидко та легко приготувати суші-торт за допомогою звичайного пакета з-під молока чи соку

Суші-торт — це оригінальний та смачний варіант подачі традиційних японських суші у вигляді святкової страви.

Така страва має ефектний вигляд, а її приготування займає мінімум часу. Головна перевага суші-торта — його можна легко зробити у домашніх умовах навіть без спеціального обладнання. Для цього знадобиться звичайний пакет з-під молока чи соку, який виконує роль форми та як все правильно зробити розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Варений рис для суші 250 г Рисовий оцет Цукор Солона сьомга 150 г Огірок 1/2 шт. Вершковий сир 300 г Норі 1 лист Соус унагі Підсмажений кунжу

Приготування

Візьміть порожній пакет з-під молока чи соку, добре вимийте його та просушіть. Відріжте верхню частину, щоб утворилася прямокутна форма. Вистеліть внутрішню частину пакета харчовою плівкою — це допоможе легко вийняти суші-торт після формування. Звареному рису для суші дайте охолонути, змішайте його з рисовим оцтом і цукром. Викладіть у підготовлену форму перший шар рису, рівномірно розподіліть його по дну та злегка утрамбуйте. Наступним шаром викладіть вершковий сир, розрівняйте його ложкою чи лопаткою. Додайте шматочки солоної сьомги та кружечки огірка. Покрийте все листом норі. Повторіть шари, якщо форма дозволяє, чергуйте рис, вершковий сир, рибу та овочі. Добре утрамбуйте всі шари, накрийте харчовою плівкою та залиште у холодильнику мінімум на 1 годину. Обережно вийміть суші-торт із форми та зніміть плівку. Перед подачею полийте його соусом унагі, який надасть страві особливого смаку. Посипте підсмаженим кунжутом для додаткового аромату та хрусткої текстури. Наріжте суші-торт порційними шматочками та подавайте до столу.

Поради:

Якщо хочете отримати пікантніший смак, можна додати трохи васабі між шарами.

Для різноманіття начинок спробуйте додати авокадо, креветки чи копченого вугра.

Охолоджування перед подачею допоможе всім шарам "зчепитися" та зробить нарізку акуратною.

Суші-торт — це чудова альтернатива традиційним суші, яка підходить для святкових подій чи просто для різноманітності домашнього меню. Спробуйте створити власний варіант суші-торта та експериментуйте з улюбленими інгредієнтами.

Читайте також: