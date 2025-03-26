Як швидко та легко приготувати суші-торт за допомогою звичайного пакета з-під молока чи соку

Суші-торт — це оригінальний та смачний варіант подачі традиційних японських суші у вигляді святкової страви.
Така страва має ефектний вигляд, а її приготування займає мінімум часу. Головна перевага суші-торта — його можна легко зробити у домашніх умовах навіть без спеціального обладнання. Для цього знадобиться звичайний пакет з-під молока чи соку, який виконує роль форми та як все правильно зробити розповіли на сторінці samura_cooking.
Інгредієнти
- Варений рис для суші
- 250 г
- Рисовий оцет
- Цукор
- Солона сьомга
- 150 г
- Огірок
- 1/2 шт.
- Вершковий сир
- 300 г
- Норі
- 1 лист
- Соус унагі
- Підсмажений кунжу
Приготування
- Візьміть порожній пакет з-під молока чи соку, добре вимийте його та просушіть.
- Відріжте верхню частину, щоб утворилася прямокутна форма.
- Вистеліть внутрішню частину пакета харчовою плівкою — це допоможе легко вийняти суші-торт після формування.
- Звареному рису для суші дайте охолонути, змішайте його з рисовим оцтом і цукром.
- Викладіть у підготовлену форму перший шар рису, рівномірно розподіліть його по дну та злегка утрамбуйте.
- Наступним шаром викладіть вершковий сир, розрівняйте його ложкою чи лопаткою.
- Додайте шматочки солоної сьомги та кружечки огірка.
- Покрийте все листом норі.
- Повторіть шари, якщо форма дозволяє, чергуйте рис, вершковий сир, рибу та овочі.
- Добре утрамбуйте всі шари, накрийте харчовою плівкою та залиште у холодильнику мінімум на 1 годину.
- Обережно вийміть суші-торт із форми та зніміть плівку.
- Перед подачею полийте його соусом унагі, який надасть страві особливого смаку.
- Посипте підсмаженим кунжутом для додаткового аромату та хрусткої текстури.
- Наріжте суші-торт порційними шматочками та подавайте до столу.
Поради:
- Якщо хочете отримати пікантніший смак, можна додати трохи васабі між шарами.
- Для різноманіття начинок спробуйте додати авокадо, креветки чи копченого вугра.
- Охолоджування перед подачею допоможе всім шарам "зчепитися" та зробить нарізку акуратною.
Суші-торт — це чудова альтернатива традиційним суші, яка підходить для святкових подій чи просто для різноманітності домашнього меню. Спробуйте створити власний варіант суші-торта та експериментуйте з улюбленими інгредієнтами.
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