Як смачно приготувати гарбуз із сиром — простий рецепт

Така страва — дуже хороший варіант вечері. Доповнити її можна запеченим курячим філе.

Гарбуз — це унікальний продукт, з якого можна готувати все що завгодно: солодощі, пироги, перші страви і супи. Його навіть можна їсти сирий і додавати до салатів. Також він ідеально поєднується з солоними сирами і зеленню.

Але сьогодні ми хочемо поділитися з вами дуже простим способом приготування цього осіннього овоча — запеченого гарбуза з сиром і спеціями. Через тривалий період зберігання гарбуза ви можете готувати цю страву всю зиму, адже в ній стільки корисних речовин.

Інгредієнти:

Гарбуз

Оливкова олія

Суміш перців

Сушені італійські трави

Сванська сіль

Ваш улюблений сир

Приготування:

Помийте гарбуз, очистіть від шкірки і поріжте великими шматками, приблизно 2х3 сантиметри. Викладіть гарбуз на деко, збризніть оливковою олією, додайте спеції і добре все перемішайте, щоб кожен шматочок гарбуза покрився спеціями. Тепер відправте гарбуз до розігрітої до 200°C духовки на 30 хвилин. Коли овоч буде готовий — щедро посипте його на деку натертим сиром і відправте до духовку ще на 5-10 хвилин, щоб сир розплавився і трохи запікся.

Смачного!

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