Як смачно приготувати гречку — простий рецепт

Готувати таким способом кашу можна і на плиті, і в мультиварці.

Гречка — дуже смачна, корисна каша і дає на тривалий час відчуття ситості. Її можна їсти і дорослим, і дітям. Понад те, поєднувати цю чудову кашу теж можна з улюбленими котлетами, сосисками, куркою чи стейком.

Ми ж сьогодні пропонуємо вам спробувати приготувати гречку дуже смачним і простим способом. Така каша точно сподобається вашій родині.

Інгредієнти:

гречка

1 цибулина

1 морквина

італійські трави

суміш перців

сіль

оливкова олія

вершкове масло

зелена петрушка або кріп

Приготування:

Візьміть 200 г гречки і добре промийте під проточною водою. В результаті вода повинна бути повністю чистою.

Перекладіть гречку у чисту миску і залийте чистою водою. Залиште крупу набухати на кухонному столі приблизно на 2 години.

Тим часом займіться овочами. Очистіть і наріжте дрібними кубиками цибулю й натріть на дрібній тертці моркву.

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Розігрійте сковороду, налийте на неї невелику кількість оливкової олії і висипте цибулю. Пасеруйте цибулю, поки вона не стане прозорою, щоб надати їй деякої солодкуватості, можна додати дрібку цукру.

Коли цибуля готова, відправляйте до неї морквину і тушкуйте все разом ще кілька хвилин.

Коли гречка набрякне — злийте з неї воду, а саму кашу відправте в пательню до цибулі й моркві. Залийте все склянкою води, накрийте кришкою, поставте вогонь на мінімум і готуйте, періодично помішуючи. Води у пательні не повинно залишитися. А якщо вона випарувалася, а гречка ще не готова — просто підлити трохи, але краще кип'яченої.

Посоліть, поперчіть, додайте улюблені сушені трави і невеликий шматочок вершкового масла. Тепер посічіть дрібно петрушку (або кріп) і теж додайте. Добре все перемішайте. Гречка готова.

Смачного!

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