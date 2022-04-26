Як смачно приготувати гречку — простий рецепт

Готувати таким способом кашу можна і на плиті, і в мультиварці.
Гречка — дуже смачна, корисна каша і дає на тривалий час відчуття ситості. Її можна їсти і дорослим, і дітям. Понад те, поєднувати цю чудову кашу теж можна з улюбленими котлетами, сосисками, куркою чи стейком.
Ми ж сьогодні пропонуємо вам спробувати приготувати гречку дуже смачним і простим способом. Така каша точно сподобається вашій родині.
Інгредієнти:
- гречка
- 1 цибулина
- 1 морквина
- італійські трави
- суміш перців
- сіль
- оливкова олія
- вершкове масло
- зелена петрушка або кріп
Приготування:
Візьміть 200 г гречки і добре промийте під проточною водою. В результаті вода повинна бути повністю чистою.
Перекладіть гречку у чисту миску і залийте чистою водою. Залиште крупу набухати на кухонному столі приблизно на 2 години.
Тим часом займіться овочами. Очистіть і наріжте дрібними кубиками цибулю й натріть на дрібній тертці моркву.
Розігрійте сковороду, налийте на неї невелику кількість оливкової олії і висипте цибулю. Пасеруйте цибулю, поки вона не стане прозорою, щоб надати їй деякої солодкуватості, можна додати дрібку цукру.
Коли цибуля готова, відправляйте до неї морквину і тушкуйте все разом ще кілька хвилин.
Коли гречка набрякне — злийте з неї воду, а саму кашу відправте в пательню до цибулі й моркві. Залийте все склянкою води, накрийте кришкою, поставте вогонь на мінімум і готуйте, періодично помішуючи. Води у пательні не повинно залишитися. А якщо вона випарувалася, а гречка ще не готова — просто підлити трохи, але краще кип'яченої.
Посоліть, поперчіть, додайте улюблені сушені трави і невеликий шматочок вершкового масла. Тепер посічіть дрібно петрушку (або кріп) і теж додайте. Добре все перемішайте. Гречка готова.
Смачного!
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