Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт

Така картопля виходить дуже ніжною, а завдяки цибулі і вершковому маслу - солодкуватою. Чудово з нею смакує оселедець, свіжий салат, стейк або соковита котлета.

Напевно, одна із найпопулярніших страв українців - це картопляне пюре. Ми його готуємо часто, і у кожного ця проста страва виходить по-своєму, бо хтось додає молоко, а хтось масло. Ми вирішили поділитися дуже простим способом приготування картопляного пюре, завдяки цьому рецепту воно виходить ніжним, кремовим і ароматним.

Інгредієнти:

картопля

масло вершкове

цибуля

сіль

суміш перців

Приготування:

Почистіть картоплю у тій кількості, яку плануєте відварити і добре помийте. Почистіть 1 велику або 2 маленьких цибулини.

Поки все готуєте, налийте у чайник води і поставте її кип’ятитися.

Тепер час нарізати овочі. Щоб не гаяти часу на варіння - поріжте картоплю маленькими кубиками, щоб вони не була більшою 2 см - так вона максимально швидко звариться.

Тепер наріжте цибулю маленькими кубиками.

Покладіть картоплю у каструлю, до неї покладіть і цибулю. Залийте все окропом із чайника так, щоб вода ледь покривала овочі у каструлі. Ввімкніть вогонь на мінімум і варіть до готовності картоплі.

Злийте воду, у якій варилась картопля, у окрему миску.

Тепер час товкти картоплю. Для цього найкраще використовувати спеціальний товкач. Поступово підливайте потрішки води, у якій варилась картопля, у пюре. Всю воду використовувати не потрібно, її варто підливати, щоб страва вийшла не сухою.

Коли пюре готове, час його заправляти. Візьміть 50 г вершкового масла, яке вам подобається, і маленькими шматочками додавайте до картоплі, щоб воно повністю розчинилося. Тепер знову потовчіть пюре - так воно буде повітрянішим.

І останній етап - спеції. Сіль найкраще додати трішки, перемішати, скуштувати і якщо її не вистачатиме, - додати ще. Також до такого пюре добре додати щіпку меленої суміші перців - ця спеція надасть аромату страві.

Смачного!

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