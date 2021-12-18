Як смачно приготувати смажену картоплю

Способів приготування цієї страви дуже багато, але ми розповімо, як зробити її особливо ароматною.

Немає простішої і смачнішої страви, ніж смажена картопля. Страва, звісно, не найкорисніша, але іноді приготувати її можна. Смажена картопля чудово підходить як гарнір до м'яса або салату.

Інгредієнти:

картопля

часник

сіль

суміш перців

оливкова олія

вершкове масло

Приготування:

Крок 1

Помийте картоплю у тій кількості, яка бажаєте посмажити. Почистіть і поріжте великими скибочками. Кожен шматочок повинен бути десь 2 см завширшки.

Крок 2

Обполосніть картоплю й викладіть на паперовий рушник, щоб у нього стекла вода. Можна також промокнути рушником згори.

Крок 3

Розігрійте пательню. Налийте на неї невелику кількість оливкової олії, приблизно 2 столові ложки. Тепер, щоб надати картоплі приємного аромату відріжте від вершкового масла невеликий шматочок (приблизно 30 г) і покладіть на пательню з оливковою. Температура горіння цих масел різна, але якщо їх змішати — отримаємо приємний смак і аромат.

Крок 4

Візьміть 2 головки часнику і роздушіть ножем, приберіть лушпиння і відправте до олії на пательні. Зменшіть температуру на плиті до мінімуму і нехай часник віддасть свої аромати олії.

Крок 5

Перекладіть картоплю з рушника в окрему миску і додайте спеції. Це може бути сіль і суміш мелених перців, але також можна додати й інші, наприклад, італійські трави.

Крок 6

Приберіть з пательні часник — він віддав усі аромати і більше не потрібен. Тепер перекладіть вашу картоплю на пательню. Смажити варто на середньому вогні, періодично помішуючи, 5 хвилин, а коли картопля зарум'яниться, перемкнути режим на плиті на мінімум і смажити ще 10 хвилин.

Смачного!

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