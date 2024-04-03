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Як солити лосось у домашніх умовах: ідеальний рецепт

Час приготування
2 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
269 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
496
Час на прочитання
1 хв
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Як солити лосось у домашніх умовах: ідеальний рецепт

Лосось для закусок та бутербродів / Фото: Credits

Засолити лосось можна й самому. Це нескладно, особливо якщо скористатися рецептом від професіоналів.

Інгредієнти

філе лосося
1 кг
морська сіль
3 ст. л.
цукор
1 ст. л.
апероль
50 мл
кріп
5-6 гілочок
цедра 1 апельсина
цедра 1 лимона
  1. Спочатку змішайте сіль, цукор та апероль. Добре змастіть рибою і поставте в холодильник на 12 годин.
  2. Потім витріть рибу насухо паперовим рушником.
  3. Змішайте дрібно нарізаний кріп, цедру апельсина та лимона і викладіть поверх риби.
  4. Щільно загорніть спочатку в пергамент, потім у харчову плівку та поставте в холодильник ще на кілька годин.

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