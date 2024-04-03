Як солити лосось у домашніх умовах: ідеальний рецепт

Засолити лосось можна й самому. Це нескладно, особливо якщо скористатися рецептом від професіоналів.
Інгредієнти
- філе лосося
- 1 кг
- морська сіль
- 3 ст. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- апероль
- 50 мл
- кріп
- 5-6 гілочок
- цедра 1 апельсина
- цедра 1 лимона
- Спочатку змішайте сіль, цукор та апероль. Добре змастіть рибою і поставте в холодильник на 12 годин.
- Потім витріть рибу насухо паперовим рушником.
- Змішайте дрібно нарізаний кріп, цедру апельсина та лимона і викладіть поверх риби.
- Щільно загорніть спочатку в пергамент, потім у харчову плівку та поставте в холодильник ще на кілька годин.
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