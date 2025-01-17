Як спекти хліб із трьох інгредієнтів: цікавий рецепт

Цей хліб не потребує дріжджів, довгого замішування або складних кулінарних навичок. Результат перевершує всі очікування — пухкий, м’який та дуже смачний.

На сторінці mattsfitchef розповіли про неймовірно простий рецепт приготування хліба в аерогрилі лише з трьох інгредієнтів. Цей рецепт ідеально підійде тим, хто шукає швидкі, корисні та багаті на білок варіанти випічки.

Уся підготовка та випікання займає менш ніж 30 хвилин. Приготувати хліб зможе навіть той, хто ніколи не тримав у руках качалку. Забудьте про тривалий час очікування, поки тісто підніметься. Усе, що вам потрібно — змішати інгредієнти, сформувати хліб та випекти.

Попри простоту рецепта, текстура цього хліба нічим не поступається класичному буханцю, спеченому у духовці.

Інгредієнти Борошно 200 г Грецький йогурт (5%) 200 г Розпушувач ½ ч. л

Приготування

У великій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додайте грецький йогурт і акуратно перемішайте, поки тісто не почне формуватися. Воно має бути м’яким, але не липким. Якщо здається занадто сухим, додайте ще ложку йогурту. Якщо ж тісто надто липке, підсипте трохи борошна. Перекладіть тісто на посипану борошном поверхню та швидко вимісіть до однорідної консистенції. Розділіть тісто на чотири рівні частини та сформуйте з них рівні кульки. Це буде ваш хліб. Викладіть його у кошик аерогриля, але залиште між кульками місце для циркуляції повітря. Якщо ваша чаша невелика, випікайте партіями. Готуйте за температури 150°C протягом 15-20 хвилин.

Як визначити готовність хліба:

Щоб переконатися, що хліб готовий, зверніть увагу на такі деталі:

Колір. Верх має бути золотисто-коричневим.

Звук. Легенько постукайте по верхівці — готовий хліб видає порожній звук.

Тест зубочисткою. Вставте зубочистку у центр — вона має бути чистою, без липкого тіста.

Якщо нижня частина хліба здається вологою, переверніть його та допечіть ще 2-3 хвилини.

Поради:

Часниковий хліб. Додайте у тісто часникову приправу або подрібнений часник. Перед випіканням змастіть хліб оливковою олією та посипте сушеними травами.

Сирний хліб. Додайте тертий сир (чедер, моцарелу або пармезан) у тісто. Для насиченішого смаку можна додати трохи бекону або шинки.

Середземноморський стиль. Додайте подрібнені оливки та волоські горіхи. Столова ложка оливкової олії додасть відтінок смаку фокачі.

Топінги. Посипте булочки насінням льону, соняшника або маку перед випіканням. Це не тільки красиво, але й корисно.

Солодкий варіант. Додайте мелену корицю та трохи меду або кленового сиропу. Жменя родзинок зробить хліб ще смачнішим.

Як зберігати та заморожувати хліб

Зберігання . Дайте хлібу повністю охолонути до кімнатної температури. Потім покладіть його у герметичний контейнер. За кімнатної температури він залишатиметься свіжим до 2 днів, а в холодильнику — до 4 днів.

. Дайте хлібу повністю охолонути до кімнатної температури. Потім покладіть його у герметичний контейнер. За кімнатної температури він залишатиметься свіжим до 2 днів, а в холодильнику — до 4 днів. Заморожування. Його можна заморозити у пакеті, прибравши зайве повітря. Зберігати до 3 місяців. Перед подаванням розморозьте за кімнатної температури або розігрійте в аерогрилі.

Цей рецепт може стати вашим улюбленим варіантом для сімейного сніданку або швидкого перекушування. Такий хліб чудово поєднується з джемами, вершковим маслом або навіть з легкими соусами. Спечіть його один раз і ви переконаєтеся, наскільки просто можна створити кулінарний шедевр з мінімуму інгредієнтів.

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