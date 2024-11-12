Як варити рис для суші: професійний кухар розкрив секрет

Рис для суші — основа японської кухні, від якості приготування якого залежить смак всієї страви.
На сторінці o_gorodnik професійний кухар поділився своїми секретами ідеального приготування рису для суші, який не розвалюється, не прилипає і має саме той вишуканий смак, що розкриває весь потенціал суші.
Інгредієнти:
- Рис для суші 200 г
- Холодна вода 210 г
- Рисовий оцет 30 г
- Цукор 20
- Сіль 2 г
Приготування:
- Візьміть рис та промийте його шість разів у холодній воді та максимально злийте всю воду.
- Додайте до нього 210 мл води та залиште замочуватися на 10 хвилин.
- Після того, щільно закрийте рис фольгою та кришкою.
- Поставте рис на плиту та доведіть до кипіння на максимально можливому вогні.
- Як тільки ви почули, що рис закипів, одразу зменшуйте вогонь на мінімум і варіть рівно 10 хвилин.
- Потім вимикайте рис і залиште ще на 10 хвилин, щоб він дійшов.
- У жодному разі не відкривайте кришку.
- Тим часом зваріть заправку: візьміть рисовий оцет, цукор і сіль.
- Поставте на плиту, прогрійте, але не доводьте до кипіння. Тримайте до повного розчинення цукру та солі.
- За 10 хвилин відкривайте рис і додайте заправку.
- Обережно перемішайте.
- Накрийте кришкою, щоб він трохи охолов.
Завдяки цим секретам професійного кухаря ви зможете отримати ідеальний рис для суші, який допоможе вам насолодитися смаком східної кухні.
Читайте також:
- Як зробити домашній натуральний ароматизатор для шафи
- Буряковий салат із гарбузом і нутом: рецепт корисної страви
- Як травʼяний чай може зменшити наслідки акне