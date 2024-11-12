Як варити рис для суші: професійний кухар розкрив секрет

Рис для суші — основа японської кухні, від якості приготування якого залежить смак всієї страви.

На сторінці o_gorodnik професійний кухар поділився своїми секретами ідеального приготування рису для суші, який не розвалюється, не прилипає і має саме той вишуканий смак, що розкриває весь потенціал суші.

Інгредієнти:

Рис для суші 200 г

Холодна вода 210 г

Рисовий оцет 30 г

Цукор 20

Сіль 2 г

Приготування:

Візьміть рис та промийте його шість разів у холодній воді та максимально злийте всю воду. Додайте до нього 210 мл води та залиште замочуватися на 10 хвилин. Після того, щільно закрийте рис фольгою та кришкою. Поставте рис на плиту та доведіть до кипіння на максимально можливому вогні. Як тільки ви почули, що рис закипів, одразу зменшуйте вогонь на мінімум і варіть рівно 10 хвилин. Потім вимикайте рис і залиште ще на 10 хвилин, щоб він дійшов. У жодному разі не відкривайте кришку. Тим часом зваріть заправку: візьміть рисовий оцет, цукор і сіль. Поставте на плиту, прогрійте, але не доводьте до кипіння. Тримайте до повного розчинення цукру та солі. За 10 хвилин відкривайте рис і додайте заправку. Обережно перемішайте. Накрийте кришкою, щоб він трохи охолов.

Завдяки цим секретам професійного кухаря ви зможете отримати ідеальний рис для суші, який допоможе вам насолодитися смаком східної кухні.

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