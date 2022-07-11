Як замаринувати червону цибулю: дуже швидкий рецепт

Мариновану цибулю добре вживати не тільки з оселедцем.

Її можна додавати до салатів, сандвічів, бургерів, посипати нею шашлик і стейк і просто їсти як закуску. Червона цибуля чудово маринується і має на столі дуже ошатний вигяд. Пропонуємо вам найшвидший і найпростіший рецепт маринаду.

Складники:

цибулина — 1 середнього розміру

вода — половина склянки

оцет — половина склянки

сіль — 1 чайна ложка

цукор — 1 столова ложка (можна використовувати мед або кленовий сироп)

Приготування

Додайте воду, оцет, сіль та цукор у каструлю, нагрівайте на середньому вогні, поки цукор не розчиниться, 3-4 хвилини.

Цибулю наріжте тонкими смужками і залийте рідиною. Дайте постояти 20-30 хвилин за кімнатної температури.

Цибуля готова до вживання. Ви можете зберігати її у холодильнику до тижня.

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