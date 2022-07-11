Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як замаринувати червону цибулю: дуже швидкий рецепт

Дата публікації
Перегляди
336
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як замаринувати червону цибулю: дуже швидкий рецепт

Фото: Credits

Мариновану цибулю добре вживати не тільки з оселедцем.

Її можна додавати до салатів, сандвічів, бургерів, посипати нею шашлик і стейк і просто їсти як закуску. Червона цибуля чудово маринується і має на столі дуже ошатний вигяд. Пропонуємо вам найшвидший і найпростіший рецепт маринаду.

Складники:

цибулина — 1 середнього розміру
вода — половина склянки
оцет — половина склянки
сіль — 1 чайна ложка
цукор — 1 столова ложка (можна використовувати мед або кленовий сироп)

Приготування

Додайте воду, оцет, сіль та цукор у каструлю, нагрівайте на середньому вогні, поки цукор не розчиниться, 3-4 хвилини.
Цибулю наріжте тонкими смужками і залийте рідиною. Дайте постояти 20-30 хвилин за кімнатної температури.

Цибуля готова до вживання. Ви можете зберігати її у холодильнику до тижня.

Читайте також:

Кохання під час війни – в Україні частіше почали укладати шлюби

Кохання під час війни – в Україні частіше почали укладати шлюби
Наступна публікація