Як замаринувати червону цибулю: дуже швидкий рецепт

Мариновану цибулю добре вживати не тільки з оселедцем.
Її можна додавати до салатів, сандвічів, бургерів, посипати нею шашлик і стейк і просто їсти як закуску. Червона цибуля чудово маринується і має на столі дуже ошатний вигяд. Пропонуємо вам найшвидший і найпростіший рецепт маринаду.
Складники:
цибулина — 1 середнього розміру
вода — половина склянки
оцет — половина склянки
сіль — 1 чайна ложка
цукор — 1 столова ложка (можна використовувати мед або кленовий сироп)
Приготування
Додайте воду, оцет, сіль та цукор у каструлю, нагрівайте на середньому вогні, поки цукор не розчиниться, 3-4 хвилини.
Цибулю наріжте тонкими смужками і залийте рідиною. Дайте постояти 20-30 хвилин за кімнатної температури.
Цибуля готова до вживання. Ви можете зберігати її у холодильнику до тижня.
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