Як замаринувати цибулю з петрушкою та спеціями

Ароматна та пікантна закуска з маринованої цибулі - це незамінне доповнення до шашлику.

Додайте до цибулі свіжу зелень та спеції. В результаті вийде хрумкий, соковитий овоч, який прикрасить ваше святкове застілля.

Інгредієнти цибуля червона 300 г оцет винний 2 ст. л. цукор 1 ст. л. сіль 0,5 ч. л. сумах мелений 1 ч. л. суміш перців 0,5 ч. л. свіжа петрушка

Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Петрушку промийте і дрібно наріжте. У мисці з'єднайте оцет винний, цукор, сіль, сумах, суміш перців і петрушку. Перемішайте. Викладіть до цибулі та акуратно ще раз перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште промаринуватися на 30 хвилин.

Поради:

Замість червоної цибулі можна використовувати і ріпчасту.

Замість винного можна використовувати яблучний оцет або лимонний сік.

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