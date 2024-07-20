Як замаринувати цибулю з петрушкою та спеціями

Ароматна та пікантна закуска з маринованої цибулі - це незамінне доповнення до шашлику.
Додайте до цибулі свіжу зелень та спеції. В результаті вийде хрумкий, соковитий овоч, який прикрасить ваше святкове застілля.
Інгредієнти
- цибуля червона
- 300 г
- оцет винний
- 2 ст. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- сумах мелений
- 1 ч. л.
- суміш перців
- 0,5 ч. л.
- свіжа петрушка
- Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
- Петрушку промийте і дрібно наріжте.
- У мисці з'єднайте оцет винний, цукор, сіль, сумах, суміш перців і петрушку. Перемішайте. Викладіть до цибулі та акуратно ще раз перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште промаринуватися на 30 хвилин.
Поради:
Замість червоної цибулі можна використовувати і ріпчасту.
Замість винного можна використовувати яблучний оцет або лимонний сік.
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