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Як замаринувати цибулю з петрушкою та спеціями

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
36 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
38
Час на прочитання
1 хв
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Як замаринувати цибулю з петрушкою та спеціями

Маринована цибуля до шашлику / Фото: Credits

Ароматна та пікантна закуска з маринованої цибулі - це незамінне доповнення до шашлику.

Додайте до цибулі свіжу зелень та спеції. В результаті вийде хрумкий, соковитий овоч, який прикрасить ваше святкове застілля.

Інгредієнти

цибуля червона
300 г
оцет винний
2 ст. л.
цукор
1 ст. л.
сіль
0,5 ч. л.
сумах мелений
1 ч. л.
суміш перців
0,5 ч. л.
свіжа петрушка
  1. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.
  2. Петрушку промийте і дрібно наріжте.
  3. У мисці з'єднайте оцет винний, цукор, сіль, сумах, суміш перців і петрушку. Перемішайте. Викладіть до цибулі та акуратно ще раз перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште промаринуватися на 30 хвилин.

Поради:

Замість червоної цибулі можна використовувати і ріпчасту.

Замість винного можна використовувати яблучний оцет або лимонний сік.

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