Як запекти баклажани з болгарським перцем і часником під маринадом

Для корисної яскравої закуски обов'язково використовуйте болгарський перець з товстими стінками. Страва зберігатиметься в холодильнику до двох тижнів. Підійде до шашлику, риби або курки.
Запечені баклажани добре поєднуються з болгарським перцем. Спочатку запечіть овочі в духовці, очистьте та перемішайте з маринадом.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- перець болгарський
- 2 шт.
- часник
- 4 зубки
- оцет яблучний
- 2 ст. л.
- цукор
- 0,5 ч. л.
- сіль
- олія
- зелень (кінза, кріп)
- Баклажани і болгарський перець помийте та обсушіть.
- Перець розріжте вздовж на половинки, видаліть плодоніжку з насінням. З баклажанів зніміть шкірку – не повністю, а смужками – і наріжте кружальцями шириною 7-8 мм.
- На деко, застелене пергаментним папером, викладіть перець зрізом вниз і баклажани. Овочі змастіть олією.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 12-15 хвилин. Складіть болгарський перець до каструлі, накрийте кришкою та залиште на 15 хвилин. Потім очистьте від шкірки.
- Баклажани і перець наріжте смужками. Викладіть до скляного контейнера.
- Для маринаду з'єднайте часник, видавлений через прес, яблучний оцет, цукор, сіль і дрібно нарізану зелень. Перемішайте та залийте овочі. Знову акуратно все перемішайте і покладіть до холодильника щонайменше на дві години.
Поради:
- Закуску бажано покласти до холодильника на 12 годин.
- Зелень використовуйте на свій смак.
Читайте також:
- Як приготувати баклажани в тайському стилі: рецепт оригінального салату
- Як приготувати баклажани з горіхами по-грузинськи
- Ікра баклажанна: класичний рецепт