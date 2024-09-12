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Як запекти баклажани з болгарським перцем і часником під маринадом

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
142 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
86
Час на прочитання
1 хв
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Як запекти баклажани з болгарським перцем і часником під маринадом

Запечені баклажани з болгарським перцем і часником під маринадом / Фото: Credits

Для корисної яскравої закуски обов'язково використовуйте болгарський перець з товстими стінками. Страва зберігатиметься в холодильнику до двох тижнів. Підійде до шашлику, риби або курки.

Запечені баклажани добре поєднуються з болгарським перцем. Спочатку запечіть овочі в духовці, очистьте та перемішайте з маринадом.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
перець болгарський
2 шт.
часник
4 зубки
оцет яблучний
2 ст. л.
цукор
0,5 ч. л.
сіль
олія
зелень (кінза, кріп)
  1. Баклажани і болгарський перець помийте та обсушіть.
  2. Перець розріжте вздовж на половинки, видаліть плодоніжку з насінням. З баклажанів зніміть шкірку – не повністю, а смужками – і наріжте кружальцями шириною 7-8 мм.
  3. На деко, застелене пергаментним папером, викладіть перець зрізом вниз і баклажани. Овочі змастіть олією.
  4. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 12-15 хвилин. Складіть болгарський перець до каструлі, накрийте кришкою та залиште на 15 хвилин. Потім очистьте від шкірки.
  5. Баклажани і перець наріжте смужками. Викладіть до скляного контейнера.
  6. Для маринаду з'єднайте часник, видавлений через прес, яблучний оцет, цукор, сіль і дрібно нарізану зелень. Перемішайте та залийте овочі. Знову акуратно все перемішайте і покладіть до холодильника щонайменше на дві години.

Поради:

  • Закуску бажано покласти до холодильника на 12 годин.
  • Зелень використовуйте на свій смак.

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