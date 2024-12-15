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Як запекти качку з яблуками цілком у рукаві

Час приготування
2 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
420 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
471
Час на прочитання
1 хв
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Як запекти качку з яблуками цілком у рукаві

Качка з яблуками в рукаві / Фото: Credits

Приготуйте до свята ароматну ніжну качку цілком у рукаві для запікання.

Для приготування знадобиться качка, яблука, приправи і рукав для запікання. Качка в рукаві гарно просочиться яблучним соком, медом, спеціями і вийде дуже соковитою з кисло-солодким смаком.

Інгредієнти

качка
1500 г
мед
2 ст. л.
соус соєвий
1 ст. л.
гірчиця
1 ст. л.
часник
4 зубки
яблука
300 г
перець чорний мелений
сіль
  1. Качку промийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. Для маринаду в мисці змішайте мед, соєвий соус, гірчицю, чорний мелений перець, вичавлений через прес часник і сіль.
  3. Яблука помийте, виріжте серцевину та наріжте на часточки.
  4. Натріть качку зовні та всередині маринадом, наповніть яблуками та покладіть до холодильника маринуватися щонайменше на дві години, а бажано на ніч.
  5. Викладіть качку в рукав для запікання, зав'яжіть з двох боків і покладіть запікатися до заздалегідь розігрітої до 180 градусів духовки на 20 хвилин, потім зменште температуру до 150 градусів і запікайте дві години. За пів години до закінчення приготування розріжте рукав, щоб качка підрум'янилася.

Поради:

  • Спеції використовуйте за власним смаком.

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