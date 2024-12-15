Як запекти качку з яблуками цілком у рукаві

Приготуйте до свята ароматну ніжну качку цілком у рукаві для запікання.

Для приготування знадобиться качка, яблука, приправи і рукав для запікання. Качка в рукаві гарно просочиться яблучним соком, медом, спеціями і вийде дуже соковитою з кисло-солодким смаком.

Інгредієнти качка 1500 г мед 2 ст. л. соус соєвий 1 ст. л. гірчиця 1 ст. л. часник 4 зубки яблука 300 г перець чорний мелений сіль

Качку промийте та обсушіть паперовим рушником. Для маринаду в мисці змішайте мед, соєвий соус, гірчицю, чорний мелений перець, вичавлений через прес часник і сіль. Яблука помийте, виріжте серцевину та наріжте на часточки. Натріть качку зовні та всередині маринадом, наповніть яблуками та покладіть до холодильника маринуватися щонайменше на дві години, а бажано на ніч. Викладіть качку в рукав для запікання, зав'яжіть з двох боків і покладіть запікатися до заздалегідь розігрітої до 180 градусів духовки на 20 хвилин, потім зменште температуру до 150 градусів і запікайте дві години. За пів години до закінчення приготування розріжте рукав, щоб качка підрум'янилася.

Поради:

Спеції використовуйте за власним смаком.

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