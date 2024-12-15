Як запекти качку з яблуками цілком у рукаві

Приготуйте до свята ароматну ніжну качку цілком у рукаві для запікання.
Для приготування знадобиться качка, яблука, приправи і рукав для запікання. Качка в рукаві гарно просочиться яблучним соком, медом, спеціями і вийде дуже соковитою з кисло-солодким смаком.
Інгредієнти
- качка
- 1500 г
- мед
- 2 ст. л.
- соус соєвий
- 1 ст. л.
- гірчиця
- 1 ст. л.
- часник
- 4 зубки
- яблука
- 300 г
- перець чорний мелений
- сіль
- Качку промийте та обсушіть паперовим рушником.
- Для маринаду в мисці змішайте мед, соєвий соус, гірчицю, чорний мелений перець, вичавлений через прес часник і сіль.
- Яблука помийте, виріжте серцевину та наріжте на часточки.
- Натріть качку зовні та всередині маринадом, наповніть яблуками та покладіть до холодильника маринуватися щонайменше на дві години, а бажано на ніч.
- Викладіть качку в рукав для запікання, зав'яжіть з двох боків і покладіть запікатися до заздалегідь розігрітої до 180 градусів духовки на 20 хвилин, потім зменште температуру до 150 градусів і запікайте дві години. За пів години до закінчення приготування розріжте рукав, щоб качка підрум'янилася.
Поради:
- Спеції використовуйте за власним смаком.
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