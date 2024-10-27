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Як запекти картоплю з салом у духовці

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
217 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
89
Час на прочитання
1 хв
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Як запекти картоплю з салом у духовці

Картопля з салом у духовці / Фото: Credits

Картопля з салом у духовці – це бюджетний і ситний варіант основної страви. Вона дуже популярна, оскільки готувати її просто, а щоб надати картоплі яскравішого аромату і смаку, використовуйте копчене сало.

Все що вам потрібно, – це порізати картоплю, цибулю та сало, викласти шарами на деко і запекти в духовці до золотавої скоринки.

Інгредієнти

картопля
7 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
сало
250 г
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Цибулю наріжте кільцями.
  2. Сало поріжте шматочками.
  3. Картоплю ретельно вимийте, обсушіть та розріжте на половинки. Посоліть і поперчіть.
  4. Викладіть картоплю зрізом догори на деко, змащене олією, на картоплю – кільце цибулі і шматочок сала. Скріпіть шари зубочисткою.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 40 хвилин.

Поради:

  • Картоплю за бажанням посипте улюбленими приправами.

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