Як запекти картоплю з салом у духовці

Картопля з салом у духовці – це бюджетний і ситний варіант основної страви. Вона дуже популярна, оскільки готувати її просто, а щоб надати картоплі яскравішого аромату і смаку, використовуйте копчене сало.
Все що вам потрібно, – це порізати картоплю, цибулю та сало, викласти шарами на деко і запекти в духовці до золотавої скоринки.
Інгредієнти
- картопля
- 7 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- сало
- 250 г
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Цибулю наріжте кільцями.
- Сало поріжте шматочками.
- Картоплю ретельно вимийте, обсушіть та розріжте на половинки. Посоліть і поперчіть.
- Викладіть картоплю зрізом догори на деко, змащене олією, на картоплю – кільце цибулі і шматочок сала. Скріпіть шари зубочисткою.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 40 хвилин.
Поради:
- Картоплю за бажанням посипте улюбленими приправами.
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