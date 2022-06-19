Як запекти картоплю смачно: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Шефкухар Євген Клопотенко ділиться з підписниками цікавими і простими рецептами, які кожен може повторити вдома. Цього разу шеф розповів про те, як смачно запекти картоплю.

На своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко покроково розповів про те, як зробити цю страву смачною та зізнався, що печена картопля особисто для нього, то однозначна любов. Підписникам Євген запропонував приготувати картоплю конфі.

"Це лише означає, що ми запечемо її у великій кількості вершкового масла. Як бачите, нічого специфічного, але потім картопля буде дуже ніжною. Така, ніби ковдрочка для смакових рецепторів. Ще додамо сушений кріп, бо він тут добре спрацює, і окрім масла, візьмемо оливкову олію, бо мікс зробить смак багатшим", - пише Клопотенко.

Сам рецепт дуже простий. Покроково Клопотенко розповів, що треба робити з картоплею, щоб вона вийшла дуже смачна.

"Кілограм картоплі чистите і тоненько нарізаєте. Як на відео. Важливо: робити шматочки картоплі приблизно однакової товщини, бо це вплине на те, наскільки рівномірно вони всі приготуються. Ви ж не хочете, щоб один шматок був м’яким, а інший - сирим. Хоч я і вірю, що сирих овочів не існує, вони народжуються вже готовими до споживання, але то лише моя віра, овочевий протестантизм називається. Повертаємося до рецепту. Потім змішайте картоплю з 20г м’якого вершкового масла, 75мл оливкової олії, 1ст.л. сушеного кропу і 3 зубчиками часнику, викладіть зверху ще 50-60г вершкового масла, накрийте фольгою та печіть 40 хвилин при 180 градусах. Сіль та перець за смаком. Можна буде наприкінці зняти фольгу, щоб картопля зверху була золотавою. Готово. Знаю, що у вас може бути шок від кількості масла та олії, але просто повірте мені. Цьом", - пише шефкухар.

Нагадаємо, раніше Євген ділився рецептом, як приготувати малосольні огірки з йодованою сіллю замість звичайної.

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