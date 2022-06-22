Як засмажити курку з кмином та перцем чилі: дуже простий рецепт

Як засмажити курку з кмином та перцем чилі: дуже простий рецепт

Простота цього рецепту вас здивує.

Іноді, щоб приготувати смачну та досить ефектну страву, яка порадує всіх, не потрібно з нею довго возитися, збирати екзотичні інгредієнти та проводити пів дня на кухні. Наш рецепт якраз такий.

Складники:

курка вагою приблизно — 1,5 кг

порошок чилі – 1 ст. л.

кмин – 1 ст.л.

сіль – 1 ст. л.

Приготування

Розігрійте духовку до 230 градусів.

Розріжте курку з обох боків хребта кухонними ножицями. Покладіть на обробну дошку грудкою догори і натисніть на грудну кістку долонею, щоб вона стала плоскою.

Змішайте порошок чилі, кмин і сіль і натріть курку. Покладіть курку на деко з бортиками і поставте в духовку на середню решітку. Запікайте, доки вона не підрум'яниться. Вийміть курку з духовки і дайте постояти 10-15 хвилин. Наріжте на шматочки і подавайте гарячою із соком, що випливає з дека.

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