Як засолити огірки за 30 хвилин

Особливість приготування малосольних огірків у тому, що їх потрібно замочити на 30-60 хвилин у холодній воді. Тоді вони вдаються хрусткими та пружними.
Такі огірки — це ідеальна закуска для будь-якого застілля, в міру солоні, ароматні, а якщо ви додаєте оцет, вони будуть готові через 30 хвилин.
Інгредієнти
- огірки
- 1 кг
- оцет
- 3 ст. л.
- часник
- 5 зубчиків
- цукор
- 0,5 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- кріп
- пучок
- олія
- 2 ст. л.
- Огірки вимийте та замочіть у холодній воді на одну годину. Обріжте кінчики з обох боків. Розріжте вздовж на 4-6 частин і складіть у лоток.
- Кріп промийте і наріжте.
- Часник очистіть і подрібніть ножем.
- Змішайте кріп, часник, цукор, сіль, оцет, олію і залийте огірки. Закрийте кришкою і добре струсіть. За 30 хвилин закускові огірочки готові.
Поради:
- Чим дрібніше ви наріжете огірки, тим швидше вони приготуються.
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