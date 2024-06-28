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Як засолити огірки за 30 хвилин

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
19 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
243
Час на прочитання
1 хв
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Як засолити огірки за 30 хвилин

Солоні огірки / Фото: Credits

Особливість приготування малосольних огірків у тому, що їх потрібно замочити на 30-60 хвилин у холодній воді. Тоді вони вдаються хрусткими та пружними.

Такі огірки — це ідеальна закуска для будь-якого застілля, в міру солоні, ароматні, а якщо ви додаєте оцет, вони будуть готові через 30 хвилин.

Інгредієнти

огірки
1 кг
оцет
3 ст. л.
часник
5 зубчиків
цукор
0,5 ч. л.
сіль
1 ч. л.
кріп
пучок
олія
2 ст. л.
  1. Огірки вимийте та замочіть у холодній воді на одну годину. Обріжте кінчики з обох боків. Розріжте вздовж на 4-6 частин і складіть у лоток.
  2. Кріп промийте і наріжте.
  3. Часник очистіть і подрібніть ножем.
  4. Змішайте кріп, часник, цукор, сіль, оцет, олію і залийте огірки. Закрийте кришкою і добре струсіть. За 30 хвилин закускові огірочки готові.

Поради:

  • Чим дрібніше ви наріжете огірки, тим швидше вони приготуються.

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