Як засолити сьомгу: домашній рецепт

Бутерброд з маслом і шматочком слабосоленої сьомги завжди буде прекрасним доповненням до сніданку, та й зі святкового столу таку закуску змітають в одну мить. Крім того, це відмінний напівфабрикат для суші та ролів.
Готується солона сьомга швидко. Головне, витримати добу, поки вона вистоїться в холодильнику.
Інгредієнти:
- 0,5 кг сьомги
- 2 столові ложки солі
- 1 столова ложка цукру
Приготування
Сьомгу вимити й обсушити.
Сіль з'єднати з цукром і пересипати цією сумішшю рибу так, щоб вона розподілилася по шматочках рівномірно.
Підготовлену сьомгу укласти в скляний контейнер, накрити кришкою або затягнути харчовою плівкою і поставити в холодильник.
Якщо ви солете філе великим шматком, його слід витримати в холоді 1 добу. Якщо ж шматочки невеликі, для засолу вистачить 12-15 годин.
На замітку
В такий спосіб можна солити не тільки сьомгу, але будь-яку червону рибу, наприклад, форель, горбушу, кету.
Для засолювання купуйте готове філе або черевця сьомги. В такому разі ви позбавите себе від необхідності чистити рибу від шкіри і кісток.
Сіль використовуйте звичайну, що не йодована, або морську.
Якщо хочете додати рибі легкої нотки пряного аромату, використовуйте кілька горошин чорного і запашного перцю або пару бутонів гвоздики.
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