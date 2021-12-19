Як засолити сьомгу: домашній рецепт

Бутерброд з маслом і шматочком слабосоленої сьомги завжди буде прекрасним доповненням до сніданку, та й зі святкового столу таку закуску змітають в одну мить. Крім того, це відмінний напівфабрикат для суші та ролів.

Готується солона сьомга швидко. Головне, витримати добу, поки вона вистоїться в холодильнику.

Інгредієнти:

0,5 кг сьомги

2 столові ложки солі

1 столова ложка цукру

Приготування

Сьомгу вимити й обсушити.

Сіль з'єднати з цукром і пересипати цією сумішшю рибу так, щоб вона розподілилася по шматочках рівномірно.

Підготовлену сьомгу укласти в скляний контейнер, накрити кришкою або затягнути харчовою плівкою і поставити в холодильник.

Якщо ви солете філе великим шматком, його слід витримати в холоді 1 добу. Якщо ж шматочки невеликі, для засолу вистачить 12-15 годин.

На замітку

В такий спосіб можна солити не тільки сьомгу, але будь-яку червону рибу, наприклад, форель, горбушу, кету.

Для засолювання купуйте готове філе або черевця сьомги. В такому разі ви позбавите себе від необхідності чистити рибу від шкіри і кісток.

Сіль використовуйте звичайну, що не йодована, або морську.

Якщо хочете додати рибі легкої нотки пряного аромату, використовуйте кілька горошин чорного і запашного перцю або пару бутонів гвоздики.

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