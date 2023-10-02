Як зберегти м'ясо без холодильника, якщо не буде електрики: готуємо курячу тушкованку вдома

Рецепт тушкованки з курки в домашніх умовах простий у приготуванні і допоможе прогодувати сім'ю в разі блекаутів.
Приготувати тушкованку з курки в домашніх умовах просто, м'ясо виходить смачним і соковитим.
Інгредієнти:
- 3 кг курки,
- 60 г солі,
- 20-30 г приправи для курки,
- 20 г перцю горошком,
- 30 мл олії.
Рецепт приготування курячої тушкованки
- Курку добре промити, відрізати відходи та порубати на однакові куски. Можна купити окремі частини курки.
- Посолити м'ясо, добре помазати приправою для курки. Додати олію та залишити м'ясо на годину, щоб воно добре замаринувалося.
- Обсмажити на сковороді шматки курки з усіх боків до золотистого кольору.
- На дно банки покласти перець горошком і щільно заповнити її куркою.
- Жир, який залишився від обсмажування на сковороді, також додати в банку і долити туди ж 2 столові ложки води. Щільно закрити кришками.
- Поставити банки до великої каструлі, повністю заповнити місткість водою і стерилізувати приблизно 4 години на маленькому вогні.
- Після цього залишити банки у воді, доки вода не охолоне до кімнатної температури. Лише тоді дістати банки з каструлі.
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